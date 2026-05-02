【星座別】ロマンチックな口説き文句で……。「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」のは何座？　占い師のアドバイス付き＜第5〜8位＞

春はイベントが増え、人との出会いも一気に広がるタイミング。刺激を求めがちなタイプは、つい危険な恋に足を踏み入れてしまうことも……。

時と場合によっては、一度ハマると抜け出しにくい「泥濘のような恋」もあるため、恋愛する際には注意が必要です。

「自分は危険な恋に弱いのか」を知りたいなら、自分の星座をチェックしてみるのがおすすめ。なぜなら、星座には「その人の性格や恋の傾向」が色濃くあらわれると言われているからこそ。

今回は、星座別に見る「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」をランキング形式で紹介します。

■「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」をランキング形式で紹介

ここでは、星座別に「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」をランキング形式で紹介します。

◇第5位 いて座

知識が豊富で、頭の回転が速い男性に惹かれやすいタイプ。同時に、少し危うい出会いにも心が動きやすく、「ロマンチックな口説き文句」を耳にすると、そのまま恋に落ちてしまう可能性も……。恋が始まりそうな時は、信頼できる友人に一度相談してみると冷静さを保てるはず。

◇第6位 さそり座

謎めいた雰囲気を持つため、同じように危険な香りのする異性からアプローチされやすいタイプ。危険だと分かっていても、そのスリルをどこか楽しんでしまうところもあるので注意が必要です。そんな時は、泥沼にハマる前にそっと距離を置く判断力も大切です。

◇第7位 やぎ座

慎重なタイプですが、春のように「心が揺れやすい時期」になると、ふと警戒心が緩んでしまうことも。とくに上手に煽ててくる相手には気を許しやすくなるため、少しでも自分が弱っていると感じた時こそ、しっかりと気持ちを保つことが大切です。

◇第8位 てんびん座

てんびん座はルックスの良い男性に惹かれやすく、相手の内面を見落としてしまうことも……。

そのため、危険な恋に引き寄せられてしまう可能性も高めです。出会いの場では、相手が本当に誠実な人かどうか、ゆっくりと見極める意識を持つことが大切です。

■危険な恋に溺れないために

危険な恋には、押しに弱い人や「ロマンチックな演出」に惹かれがちな女性ほど、巻き込まれやすいもの。本当に誠実な相手なら、初対面から夢を語ったり、甘い口説き文句を並べたりはしません。少しでも違和感・怪しさを感じたら、しっかりと警戒心を持つことが大切です。

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（みくまゆたん）

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