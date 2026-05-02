現地時間5月2日（土）に、アメリカ合衆国ケンタッキー州のチャーチルダウンズ競馬場で行われるケンタッキーダービー（G1）の出馬表が確定した。

【ケンタッキーダービー】日本馬、いざ大一番へ…ダノンバーボン＆ワンダーディーン順調仕上げ

ダノンバーボンは6番ゲート

馬番：1

レネゲイド

牡3・57kg・I.オルティスJr.

T.プレッチャー

ゲート番：1

馬番：2

アルバス

牡3・57kg・M.フランコ

R.モット

ゲート番：2

馬番：3

イントレピド

牡3・57kg・H.ベリオス

J.マリンズ

ゲート番：3

馬番：4

リトマステスト

牡3・57kg・M.ガルシア

B.バファート

ゲート番：4

馬番：6

コマンドメント

牡3・57kg・L.サエス

B.コックス

ゲート番：5

馬番：7

ダノンバーボン

牡3・57kg・西村淳也

池添学

ゲート番：6

馬番：8

ソーハッピー

牡3・57kg・M.スミス

M.グラット

ゲート番：7

馬番：9

ザプーマ

牡3・57kg・J.カステリャーノ

G.デルガド

ゲート番：8

馬番：10

ワンダーディーン

牡3・57kg・坂井瑠星

高柳大輔

ゲート番：9

馬番：11

インクレディボルト

牡3・57kg・J.トーレス

R.モット

ゲート番：10

馬番：12

チーフワラビー

牡3・57kg・J.アルバラード

W.モット

ゲート番：11

馬番：14

ポテンテ

牡3・57kg・J.ヘルナンデス

B.バファート

ゲート番：12

馬番：15

エマージングマーケット

牡3・57kg・F.プラ

C.ブラウン

ゲート番：13

馬番：16

パブロヴィアン

牡3・57kg・E.マルドナード

D.オニール

ゲート番：14

馬番：17

シックススピード

牡3・57kg・B.ヘルナンデスJr.

B.シーマー

ゲート番：15

馬番：18

ファーザーアドゥ

牡3・57kg・J.ヴェラスケス

B.コックス

ゲート番：16

馬番：19

ゴールデンテンポ

牡3・57kg・J.オルティス

C.ドゥヴォー

ゲート番：17

馬番：21

グレートホワイト

セ3・57kg・A.アシャール

J.エニス

ゲート番：18

馬番：22

オシェリ

牡3・57kg・T.ガファリオン

D.ベックマン

ゲート番：19

馬番：23

ロブスタ

牡3・57kg・C.トーレス

D.オニール

ゲート番：20