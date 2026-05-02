DASH村で26年目の米作りがスタート！新宿の屋上では松島聡、篠塚大輝がミツバチ・リベンジ計画を始動

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5月3日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、新宿DASHをオンエア。ミツバチ・リベンジ計画がスタートし、松島聡（timelesz）、篠塚大輝（timelesz）がミツバチのあらたな巣箱づくりに大奮闘。さらに、DASH村では26年目の米作りが始動する。

■「今年は番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届けたい！」(城島茂）

東京で桜が咲き始めた3月下旬、福島県大玉村の田んぼで26年目の米作りがスタート。

森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）、さらに例年より2ヵ月も早く駆け付けてくれた福島の仲間たちの前で、城島茂が壮大なプランを発表。それは「今年は番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届けたい！」。

越えるべきハードルは高いものの、ひとりでも多くの視聴者に食べてもらうために、目指すは収穫量の大幅アップ。そのために用意した城島の秘策とは？ さらに、あらたな棚田を巡り、森本VS藤原の“水口争奪戦”が勃発。棚田改造計画はスタートから波乱の展開に…。

■もう一度、新宿の屋上にミツバチを

一方、大都会・新宿、DASHのベース基地では、松島が「不可能を可能にしたい」と奇跡に挑戦。

大都会では絶滅寸前の在来種「ニホンミツバチ」を呼ぶためにイチから巣箱を作り、環境を整え、5年がかりで新宿の屋上にやって来てくれた約8,000匹のミツバチたち。しかし、季節外れの雪に見舞われた2025年3月、8,000匹いたハチが全滅…。

松島にとってミツバチは、命の尊さを教えてくれた大切な存在。もう一度、新宿の屋上にミツバチを！ とリベンジに燃える松島は「自分たちにやれることをやり続けたい。我々でつないでいきましょう」と、篠塚と一緒に東京・奥多摩の森に入り、あらたな巣箱の材料を調達。ミツバチが引っ越してきたくなる新居をすべて手作業で作ることに。「ミツバチの気持ちになって！」「止まらないで！」と巣箱づくりに大奮闘する。

さらに、20年前に福島DASH村でミツバチの誘引に成功した城島が、ハチを呼ぶための“七種の神器”を持って助太刀に。ついでにバラエティのノウハウも篠塚に伝授する。

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

05/03（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、松島聡（timelesz）、藤原丈一郎（なにわ男子）、篠塚大輝（timelesz）

■関連リンク

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/