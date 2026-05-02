「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）

阪神は巨人の猛追をかわし、勝利。首位をキープした。

中軸の一打で主導権を握った。初回、２死から森下が二塁打でチャンスメークすると、続く佐藤輝が左翼線への適時二塁打を放ち、先制に成功した。１点リードの三回は、１死一塁から、大山が右翼線への適時三塁打を放った。

その後は、なかなか追加点を奪えなかったが、１点リードの七回、１死満塁の好機で高寺が左前に適時打。大きな１点をもたらすと、代打の中野が２点適時打。同じく代打の小野寺が適時打を放ち、試合を決めた。

八回には佐藤輝が右翼席へ打球速度１８７キロの８号ソロ。リーグ単独トップに躍り出る一発を含めて、４安打２打点の活躍で勝利に貢献した。リーグトップの打率は・４０５となった。

先発の大竹は持ち前の緩急を駆使し、巨人打線を翻弄（ほんろう）。四回から六回まで、３イニング続けて１回を１桁投球数で抑えるなど、テンポよく投げ進めた。２点リードの七回に１点は失ったが、なおも２死一、三塁のピンチで代打・坂本を三振に仕留め、雄たけびを上げた。最遅６８キロの７回４安打１失点の好投で２勝目をつかんだ。

九回は３番手モレッタが佐々木に３ラン、岸田にソロを浴びて４失点。１死も取れずに交代となったが、ドリスが締めた。ドリスはＮＰＢ通算１００セーブとなった。

巨人戦の連敗は３でストップ。これで今季の土曜日は、５勝１分と６戦負けなしとなった。