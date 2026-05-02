藤あや子「涙の収録」明かす「リハーサルから何度も泣きそうになるくらい…」
歌手の藤あや子（64）が2日、自身のブログを更新。「涙の収録」があったことを明かした。
【写真】「リハーサルから何度も泣きそうになるくらい…」「涙の収録」を明かした藤あや子
藤は「涙の収録」と題してブログを更新。「大好きな美川憲一さんが『人生、歌がある』に見事に復帰されました」と報告した。
「リハーサルから何度も泣きそうになるくらい嬉しかったです」と続け、「『生きる』と言う歌は今の美川さんにしか歌えない真に迫るものがありました」とつづった。
「本当にお元気になられて良かったです」とし、「放送日は来月ですが詳細は改めてお知らせしますね 美川さんお疲れ様でした」と結んだ。
写真では昨年にパーキンソン病を公表していた美川との2ショットなどを公開した。
【写真】「リハーサルから何度も泣きそうになるくらい…」「涙の収録」を明かした藤あや子
藤は「涙の収録」と題してブログを更新。「大好きな美川憲一さんが『人生、歌がある』に見事に復帰されました」と報告した。
「リハーサルから何度も泣きそうになるくらい嬉しかったです」と続け、「『生きる』と言う歌は今の美川さんにしか歌えない真に迫るものがありました」とつづった。
「本当にお元気になられて良かったです」とし、「放送日は来月ですが詳細は改めてお知らせしますね 美川さんお疲れ様でした」と結んだ。
写真では昨年にパーキンソン病を公表していた美川との2ショットなどを公開した。