将来に備えたいけど「貯蓄に回す分のお金も使わざるを得ない状況」世帯年収400万円・53歳女性の嘆き…
終わりの見えない物価高。食品やガソリン、推しのコンサート代などいろいろなものが値上がりする中、「特にこれはしんどい」と感じるポイントは人それぞれです。All About編集部が実施したアンケートには、実にさまざまな声が寄せられました。
今回はその中から、広島県に住む53歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
・居住地：広島県
・年齢：53歳
・家族構成：既婚（子なし）
・世帯人数：2人
・雇用形態：派遣社員
・職業：営業事務
・世帯年収：400万円
・貯蓄：100万円
女性が物価高で一番苦しいと感じることは「食費」だそう。
「食品の質を落とし、まとめ買いなどでなんとか抑えようとしています。ただ、生活は苦しい。会社の人は連休になると旅行に行って、お土産を買ってきてくれますが、私は『いいなー』と指をくわえて眺めているだけ。旅行なんてできません。結局、貯蓄に回そうと思っていた分も使わざるを得ない状況です」
そのような中、女性はどのように家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントを聞きました。
「電気はなるべくすぐ消して、平日は家にいない。エアコンは我慢の限界が来たらつけるようにしています。特に暖房は、“着る毛布”など工夫すれば割と我慢ができます。冷房は、あまり我慢すると熱中症になるので無理はし過ぎないようにしています」
「5年後は60歳手前ですが、非正規雇用で雇用が不安定なので、稼ぎがあるのか正直分かりません。その後、思うように年金ももらえなかったら、毎日3食食べられないかもしれません」
今後の生活にかなり心細さを感じているようです。
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために行っていることを聞きました。
「社会保険料が高過ぎます。毎月病院に行っているわけでもないのに、保険料1万円は取られていて、払っている意味があるのかなと思ってしまいます。ただ、会社員は強制徴収ですし、保険がなければ大きい病気をした時に困るので払うしかないですよね。支払う年金額も上がっていて、この先もらえるかも分からないのに払い続けるなんて、税金や保険料のために働いているみたいで嫌になってくる。一応NISAは始めてみましたが、投資額が少ないのであまり蓄えにもなっていません。なので、クラウドワークスで副業を始めてみました」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はその中から、広島県に住む53歳女性の「物価高で一番苦しいと感じること」を紹介します。
生活は苦しい……【回答者プロフィール】
・居住地：広島県
・年齢：53歳
・家族構成：既婚（子なし）
・世帯人数：2人
・雇用形態：派遣社員
・職業：営業事務
・世帯年収：400万円
・貯蓄：100万円
「食品の質を落とし、まとめ買いなどでなんとか抑えようとしています。ただ、生活は苦しい。会社の人は連休になると旅行に行って、お土産を買ってきてくれますが、私は『いいなー』と指をくわえて眺めているだけ。旅行なんてできません。結局、貯蓄に回そうと思っていた分も使わざるを得ない状況です」
そのような中、女性はどのように家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントを聞きました。
「電気はなるべくすぐ消して、平日は家にいない。エアコンは我慢の限界が来たらつけるようにしています。特に暖房は、“着る毛布”など工夫すれば割と我慢ができます。冷房は、あまり我慢すると熱中症になるので無理はし過ぎないようにしています」
「毎日3食食べられないかもしれません」知恵を絞って必死にやりくりしている様子がうかがえますが、将来についてはどのように考えているのでしょうか。
「5年後は60歳手前ですが、非正規雇用で雇用が不安定なので、稼ぎがあるのか正直分かりません。その後、思うように年金ももらえなかったら、毎日3食食べられないかもしれません」
今後の生活にかなり心細さを感じているようです。
最後に、この苦しい状況を打破するために何が必要だと思うか、国や社会に求めることや、自分自身が現状を変えるために行っていることを聞きました。
「社会保険料が高過ぎます。毎月病院に行っているわけでもないのに、保険料1万円は取られていて、払っている意味があるのかなと思ってしまいます。ただ、会社員は強制徴収ですし、保険がなければ大きい病気をした時に困るので払うしかないですよね。支払う年金額も上がっていて、この先もらえるかも分からないのに払い続けるなんて、税金や保険料のために働いているみたいで嫌になってくる。一応NISAは始めてみましたが、投資額が少ないのであまり蓄えにもなっていません。なので、クラウドワークスで副業を始めてみました」
＜調査概要＞
物価高で一番苦しいと感じることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：76人、女性：173人、回答しない：1人）
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)