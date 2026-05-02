―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5月1日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　ＰＣＡ <9629>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比7.2％減の24.9億円になり、27年3月期も前期比47.3％減の13.1億円に落ち込む見通しとなった。

▲No.5　有沢製 <5208>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比16.9％増の61.5億円に伸びたが、27年3月期は前期比7.4％減の57億円に減る見通しとなった。

▲No.6　共英製鋼 <5440>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比3.0％増の162億円になったが、27年3月期は前期比13.6％減の140億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6961> エンプラス 　　東Ｐ 　 -20.88 　　4/30　本決算　　　　0.28
<6702> 富士通 　　　　東Ｐ 　 -19.61 　　4/28　本決算　　　　　－
<9629> ＰＣＡ 　　　　東Ｐ 　 -17.87 　　4/27　本決算　　　-47.33
<4307> 野村総研 　　　東Ｐ 　 -17.58 　　4/24　本決算　　　200.76
<5208> 有沢製 　　　　東Ｐ 　 -16.93 　　4/30　本決算　　　 -7.42

<5440> 共英製鋼 　　　東Ｐ 　 -16.38 　　4/30　本決算　　　-13.64
<3778> さくらネット 　東Ｐ 　 -15.91 　　4/27　本決算　　 1042.86
<5410> 合同鉄 　　　　東Ｐ 　 -15.45 　　4/27　本決算　　　-36.87
<9534> 北ガス 　　　　東Ｐ 　 -14.39 　　4/30　本決算　　　-21.19
<5214> 日電硝 　　　　東Ｐ 　 -14.10 　　4/30　　　1Q　　　 46.99

<6770> アルプスアル 　東Ｐ 　 -13.55 　　4/30　本決算　　　 -7.41
<6701> ＮＥＣ 　　　　東Ｐ 　 -12.76 　　4/28　本決算　　　　　－
<9505> 北陸電 　　　　東Ｐ 　 -12.51 　　4/28　本決算　　　-58.83
<4318> クイック 　　　東Ｐ 　 -11.24 　　4/30　本決算　　　-10.00
<9267> Ｇｅｎｋｙ 　　東Ｐ 　 -11.22 　　4/28　　　3Q　　　 15.92

<9474> ゼンリン 　　　東Ｐ 　 -11.00 　　4/27　本決算　　　　0.88
<5659> 日精線 　　　　東Ｐ 　 -10.92 　　4/30　本決算　　　 20.33
<9022> ＪＲ東海 　　　東Ｐ 　 -10.88 　　4/28　本決算　　　-16.38
<4503> アステラス 　　東Ｐ 　 -10.58 　　4/27　本決算　　　　2.23
<2492> インフォＭＴ 　東Ｐ 　 -10.16 　　4/30　　　1Q　　　 64.53

<2359> コア 　　　　　東Ｐ　　 -9.52 　　4/28　本決算　　　　9.67
<6999> ＫＯＡ 　　　　東Ｐ　　 -9.18 　　4/24　本決算　　　-36.82
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　東Ｐ　　 -9.14 　　4/30　本決算　　　　0.76
<9536> 西部ガスＨＤ 　東Ｐ　　 -8.87 　　4/28　本決算　　　 -4.63
<6196> ストライクＧ 　東Ｐ　　 -8.55 　　4/30　　上期　　　 11.02

<8604> 野村 　　　　　東Ｐ　　 -8.44 　　4/24　本決算　　　　　－
<6455> モリタＨＤ 　　東Ｐ　　 -8.37 　　4/28　本決算　　　 -0.30
<6501> 日立 　　　　　東Ｐ　　 -8.30 　　4/27　本決算　　　 -1.27
<6526> ソシオネクス 　東Ｐ　　 -8.21 　　4/28　本決算　　　 19.09
<9507> 四国電 　　　　東Ｐ　　 -8.16 　　4/30　本決算　　　-41.08

<6817> スミダコーポ 　東Ｐ　　 -8.16 　　4/30　　　1Q　　　 12.22
<9511> 沖縄電 　　　　東Ｐ　　 -8.13 　　4/30　本決算　　　　　－
<9506> 東北電 　　　　東Ｐ　　 -8.04 　　4/30　本決算　　　　　－
<6301> コマツ 　　　　東Ｐ　　 -7.64 　　4/28　本決算　　　-13.26
<4519> 中外薬 　　　　東Ｐ　　 -7.63 　　4/24　　　1Q　　　 17.94

<3636> 三菱総研 　　　東Ｐ　　 -7.34 　　4/27　　上期　　　 32.12
<5959> 岡部 　　　　　東Ｐ　　 -7.32 　　4/30　　　1Q　　　-45.12
<3836> アバントＧ 　　東Ｐ　　 -7.14 　　4/30　　　3Q　　　　9.81
<6988> 日東電 　　　　東Ｐ　　 -7.10 　　4/27　本決算　　　　4.34
<6810> マクセル 　　　東Ｐ　　 -7.03 　　4/27　本決算　　　　　－

<4661> ＯＬＣ 　　　　東Ｐ　　 -6.89 　　4/28　本決算　　　 -0.93
<5334> 特殊陶 　　　　東Ｐ　　 -6.84 　　4/30　本決算　　　 -9.36
<1950> 日本電設 　　　東Ｐ　　 -6.75 　　4/30　本決算　　　　1.71
<9830> トラスコ中山 　東Ｐ　　 -6.53 　　4/30　　　1Q　　　　1.56
<8595> ジャフコＧ 　　東Ｐ　　 -6.38 　　4/24　本決算　　　　　－

<9551> メタウォータ 　東Ｐ　　 -6.27 　　4/24　本決算　　　 10.06
<7510> たけびし 　　　東Ｐ　　 -6.10 　　4/28　本決算　　　　3.53
<8616> 東海東京 　　　東Ｐ　　 -6.01 　　4/30　本決算　　　　　－
<3116> トヨタ紡織 　　東Ｐ　　 -5.99 　　4/28　本決算　　　 34.05
<4345> ＣＴＳ 　　　　東Ｐ　　 -5.97 　　4/28　本決算　　　　4.18

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース