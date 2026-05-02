決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 日立、ソシオネクス、ＮＥＣ (4月24日～30日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5月1日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 ＰＣＡ <9629>
26年3月期の連結経常利益は前の期比7.2％減の24.9億円になり、27年3月期も前期比47.3％減の13.1億円に落ち込む見通しとなった。
▲No.5 有沢製 <5208>
26年3月期の連結経常利益は前の期比16.9％増の61.5億円に伸びたが、27年3月期は前期比7.4％減の57億円に減る見通しとなった。
▲No.6 共英製鋼 <5440>
26年3月期の連結経常利益は前の期比3.0％増の162億円になったが、27年3月期は前期比13.6％減の140億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6961> エンプラス 東Ｐ -20.88 4/30 本決算 0.28
<6702> 富士通 東Ｐ -19.61 4/28 本決算 －
<9629> ＰＣＡ 東Ｐ -17.87 4/27 本決算 -47.33
<4307> 野村総研 東Ｐ -17.58 4/24 本決算 200.76
<5208> 有沢製 東Ｐ -16.93 4/30 本決算 -7.42
<5440> 共英製鋼 東Ｐ -16.38 4/30 本決算 -13.64
<3778> さくらネット 東Ｐ -15.91 4/27 本決算 1042.86
<5410> 合同鉄 東Ｐ -15.45 4/27 本決算 -36.87
<9534> 北ガス 東Ｐ -14.39 4/30 本決算 -21.19
<5214> 日電硝 東Ｐ -14.10 4/30 1Q 46.99
<6770> アルプスアル 東Ｐ -13.55 4/30 本決算 -7.41
<6701> ＮＥＣ 東Ｐ -12.76 4/28 本決算 －
<9505> 北陸電 東Ｐ -12.51 4/28 本決算 -58.83
<4318> クイック 東Ｐ -11.24 4/30 本決算 -10.00
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ -11.22 4/28 3Q 15.92
<9474> ゼンリン 東Ｐ -11.00 4/27 本決算 0.88
<5659> 日精線 東Ｐ -10.92 4/30 本決算 20.33
<9022> ＪＲ東海 東Ｐ -10.88 4/28 本決算 -16.38
<4503> アステラス 東Ｐ -10.58 4/27 本決算 2.23
<2492> インフォＭＴ 東Ｐ -10.16 4/30 1Q 64.53
<2359> コア 東Ｐ -9.52 4/28 本決算 9.67
<6999> ＫＯＡ 東Ｐ -9.18 4/24 本決算 -36.82
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 東Ｐ -9.14 4/30 本決算 0.76
<9536> 西部ガスＨＤ 東Ｐ -8.87 4/28 本決算 -4.63
<6196> ストライクＧ 東Ｐ -8.55 4/30 上期 11.02
<8604> 野村 東Ｐ -8.44 4/24 本決算 －
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ -8.37 4/28 本決算 -0.30
<6501> 日立 東Ｐ -8.30 4/27 本決算 -1.27
<6526> ソシオネクス 東Ｐ -8.21 4/28 本決算 19.09
<9507> 四国電 東Ｐ -8.16 4/30 本決算 -41.08
<6817> スミダコーポ 東Ｐ -8.16 4/30 1Q 12.22
<9511> 沖縄電 東Ｐ -8.13 4/30 本決算 －
<9506> 東北電 東Ｐ -8.04 4/30 本決算 －
<6301> コマツ 東Ｐ -7.64 4/28 本決算 -13.26
<4519> 中外薬 東Ｐ -7.63 4/24 1Q 17.94
<3636> 三菱総研 東Ｐ -7.34 4/27 上期 32.12
<5959> 岡部 東Ｐ -7.32 4/30 1Q -45.12
<3836> アバントＧ 東Ｐ -7.14 4/30 3Q 9.81
<6988> 日東電 東Ｐ -7.10 4/27 本決算 4.34
<6810> マクセル 東Ｐ -7.03 4/27 本決算 －
<4661> ＯＬＣ 東Ｐ -6.89 4/28 本決算 -0.93
<5334> 特殊陶 東Ｐ -6.84 4/30 本決算 -9.36
<1950> 日本電設 東Ｐ -6.75 4/30 本決算 1.71
<9830> トラスコ中山 東Ｐ -6.53 4/30 1Q 1.56
<8595> ジャフコＧ 東Ｐ -6.38 4/24 本決算 －
<9551> メタウォータ 東Ｐ -6.27 4/24 本決算 10.06
<7510> たけびし 東Ｐ -6.10 4/28 本決算 3.53
<8616> 東海東京 東Ｐ -6.01 4/30 本決算 －
<3116> トヨタ紡織 東Ｐ -5.99 4/28 本決算 34.05
<4345> ＣＴＳ 東Ｐ -5.97 4/28 本決算 4.18
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から5月1日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 ＰＣＡ <9629>
26年3月期の連結経常利益は前の期比7.2％減の24.9億円になり、27年3月期も前期比47.3％減の13.1億円に落ち込む見通しとなった。
▲No.5 有沢製 <5208>
26年3月期の連結経常利益は前の期比16.9％増の61.5億円に伸びたが、27年3月期は前期比7.4％減の57億円に減る見通しとなった。
▲No.6 共英製鋼 <5440>
26年3月期の連結経常利益は前の期比3.0％増の162億円になったが、27年3月期は前期比13.6％減の140億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6961> エンプラス 東Ｐ -20.88 4/30 本決算 0.28
<6702> 富士通 東Ｐ -19.61 4/28 本決算 －
<9629> ＰＣＡ 東Ｐ -17.87 4/27 本決算 -47.33
<4307> 野村総研 東Ｐ -17.58 4/24 本決算 200.76
<5208> 有沢製 東Ｐ -16.93 4/30 本決算 -7.42
<5440> 共英製鋼 東Ｐ -16.38 4/30 本決算 -13.64
<3778> さくらネット 東Ｐ -15.91 4/27 本決算 1042.86
<5410> 合同鉄 東Ｐ -15.45 4/27 本決算 -36.87
<9534> 北ガス 東Ｐ -14.39 4/30 本決算 -21.19
<5214> 日電硝 東Ｐ -14.10 4/30 1Q 46.99
<6770> アルプスアル 東Ｐ -13.55 4/30 本決算 -7.41
<6701> ＮＥＣ 東Ｐ -12.76 4/28 本決算 －
<9505> 北陸電 東Ｐ -12.51 4/28 本決算 -58.83
<4318> クイック 東Ｐ -11.24 4/30 本決算 -10.00
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ -11.22 4/28 3Q 15.92
<9474> ゼンリン 東Ｐ -11.00 4/27 本決算 0.88
<5659> 日精線 東Ｐ -10.92 4/30 本決算 20.33
<9022> ＪＲ東海 東Ｐ -10.88 4/28 本決算 -16.38
<4503> アステラス 東Ｐ -10.58 4/27 本決算 2.23
<2492> インフォＭＴ 東Ｐ -10.16 4/30 1Q 64.53
<2359> コア 東Ｐ -9.52 4/28 本決算 9.67
<6999> ＫＯＡ 東Ｐ -9.18 4/24 本決算 -36.82
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 東Ｐ -9.14 4/30 本決算 0.76
<9536> 西部ガスＨＤ 東Ｐ -8.87 4/28 本決算 -4.63
<6196> ストライクＧ 東Ｐ -8.55 4/30 上期 11.02
<8604> 野村 東Ｐ -8.44 4/24 本決算 －
<6455> モリタＨＤ 東Ｐ -8.37 4/28 本決算 -0.30
<6501> 日立 東Ｐ -8.30 4/27 本決算 -1.27
<6526> ソシオネクス 東Ｐ -8.21 4/28 本決算 19.09
<9507> 四国電 東Ｐ -8.16 4/30 本決算 -41.08
<6817> スミダコーポ 東Ｐ -8.16 4/30 1Q 12.22
<9511> 沖縄電 東Ｐ -8.13 4/30 本決算 －
<9506> 東北電 東Ｐ -8.04 4/30 本決算 －
<6301> コマツ 東Ｐ -7.64 4/28 本決算 -13.26
<4519> 中外薬 東Ｐ -7.63 4/24 1Q 17.94
<3636> 三菱総研 東Ｐ -7.34 4/27 上期 32.12
<5959> 岡部 東Ｐ -7.32 4/30 1Q -45.12
<3836> アバントＧ 東Ｐ -7.14 4/30 3Q 9.81
<6988> 日東電 東Ｐ -7.10 4/27 本決算 4.34
<6810> マクセル 東Ｐ -7.03 4/27 本決算 －
<4661> ＯＬＣ 東Ｐ -6.89 4/28 本決算 -0.93
<5334> 特殊陶 東Ｐ -6.84 4/30 本決算 -9.36
<1950> 日本電設 東Ｐ -6.75 4/30 本決算 1.71
<9830> トラスコ中山 東Ｐ -6.53 4/30 1Q 1.56
<8595> ジャフコＧ 東Ｐ -6.38 4/24 本決算 －
<9551> メタウォータ 東Ｐ -6.27 4/24 本決算 10.06
<7510> たけびし 東Ｐ -6.10 4/28 本決算 3.53
<8616> 東海東京 東Ｐ -6.01 4/30 本決算 －
<3116> トヨタ紡織 東Ｐ -5.99 4/28 本決算 34.05
<4345> ＣＴＳ 東Ｐ -5.97 4/28 本決算 4.18
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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