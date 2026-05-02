映画『プラダを着た悪魔2』が、2026年5月1日（金）の日本公開初日に、興行収入3億5,632万700円、動員27万494人を記録した。2026年公開の洋画作品として最大の初日成績となり、『トップガン マーヴェリック』初日対比でも興収107％を記録している。

本作は、2006年公開の『プラダを着た悪魔』の続編。公開初日の動員では『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を上回り、金曜日単日ランキング1位となる見込みだ。

発表された数字では、『トップガン マーヴェリック』（2022年公開／日本最終興行収入138.1億円）の初日興収を上回った。前作『プラダを着た悪魔』の日本最終興行収入は約17億円だったが、『プラダを着た悪魔2』はその成績を超える見込みとされ、最終興行収入50億円超えを狙える出足となっている。

初日の客層は、前作の影響を受けた世代に加え、後追いでファンになった20代以降の女性客も多く来場。夕方から夜にかけてはカップルや男性客も増え、男女比は3対7程度だったという。東京、大阪など都心部では前日から満席回が続き、劇中にちなんだファッションで来場する観客の姿も見られた。公開前に行われたメリル・ストリープとアン・ハサウェイの来日や、劇中衣装への関心の高さも、公開初動を後押しした形だ。