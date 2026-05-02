Image: ARTMATIC Designs

この記事は2025年12月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

たくさんの荷物が入る「大容量バッグ」と、中身がすぐに見つかる「整理しやすさ」。この2つ、実は両立しないのでは？ と思ったことはありませんか。

そんなバッグ選びのジレンマに挑むのが「Voler（ヴーリー）」です。

荷物の目的ごとに部屋を決める新発想

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「Voler」が打ち出したのは、バッグ内部を5つの役割別コンパートメントに分けるという独自構造です。

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ノートPCや書類、着替えや厚みのある私物、細々としたガジェット類、そして頻繁に出し入れする小物。それぞれの荷物の特性に合わせて、「専用部屋」が用意されています。

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これは、ひとつの大きな倉庫に無秩序にアイテムを投げ込むのではなく、目的別に区切られた部屋へ仕分けるようなもの。

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この構造によって、大容量を確保しながらどこに何があるかを探す手間を軽減する明快さが生まれます。

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21個のポケットが叶える収納術

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5つのエリアを、さらに使いやすくしているのが、計算された配置の21個のポケットです。

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例えば、ガジェット類をまとめるエリアには、充電ケーブルを固定するゴムバンドや、中身が一目でわかるメッシュポケットを配置。これにより、イヤホンやモバイルバッテリーといった小物たちが整然と収まります。

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さらに、最も探す機会の多い鍵は、専用ポケットに内蔵されたキーリールへ。整理の手間をぐっと減らせそうです。

大容量をスマートに持ち運ぶ3WAYデザイン

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ボディバッグ、ショルダーバッグ、そして手提げバッグという3つのスタイルに変化する柔軟性にも注目。

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自転車での通勤時にはフィット感のあるボディとして、クライアントとの打ち合わせには品格のある手提げバッグとして。シーンに応じたスマートな持ち運び方を選択できます。

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「大容量」でありながら「整理しやすい」。そして、どんなシーンにもフィットする「持ち運びやすさ」。

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これまで両立が難しかった、この欲張りな要求に、「Voler」は構造と設計の工夫で真正面から応えています。

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日々の移動を、よりスムーズで快適にしたい方におすすめ。製品の詳細は以下からご覧いただけます。

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Source: CoSTORY