◇インターリーグ ホワイトソックス―パドレス（2026年5月1日 サンディエゴ）

大リーグの日本選手による通算1000本塁打が、1日（日本時間2日）に達成された。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が敵地でのパドレス戦で今季13号を放って到達した。2回2死一、三塁から右中間に3ランを放った。13号はこの時点で両リーグ単独トップ。

日本選手1号アーチは、1998年4月28日にドジャースの野茂英雄がブルワーズ戦で記録し、1000本塁打到達時の最多は大谷の286本。大谷は投打二刀流ながら、いずれも“投手”というのが面白い。

他にも投手ではダルビッシュ有（パドレス）がレンジャーズ時代の16年、石井一久がドジャース時代の04年、吉井理人がロッキーズ時代の00年に、それぞれ1本記録している。また、前田健太（現楽天）は16年ドジャースでのメジャー初登板となる4月6日パドレス戦で放っており、ド軍投手のデビュー戦アーチは69年ぶりの快挙だった。

内訳は以下の通り（☆は現役大リーガー、本塁打数は1000本塁打達成時点）。

☆大谷翔平＝286

松井秀喜＝175

イチロー＝117

☆鈴木誠也＝92

城島健司＝48

井口資仁＝44

福留孝介＝42

青木宣親＝33

松井稼頭央＝32

☆吉田正尚＝29

新庄剛志＝20

田口壮＝19

筒香嘉智＝18

岩村明憲＝16

☆村上宗隆＝13

☆岡本和真＝7

野茂英雄＝4

川崎宗則＝1

☆ダルビッシュ有＝1

前田健太＝1

石井一久＝1

吉井理人＝1