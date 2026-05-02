＜夫よ、ご飯を捨てないで！＞両親に説教され…「善意のつもりだった」反省、ホント？【第5話まんが】
私はヤヨイ。夫のケンジ、息子ロクとの3人暮らしです。義実家の食事会で義母の温かさに触れて、ケンジへの不満をいっとき忘れていた私。ロクが服に飲み物をこぼしたため、私は食べかけの食事を残して席を立ちました。しかしその隙にケンジは、いつものように私の皿を片付けてしまったのです。ですがその瞬間、義母がケンジを大声で叱責。さらに普段は無口な義父も加わり、ケンジを厳しく叱ってくれました。義両親のダブル攻撃にケンジは何も言い返せず、私に謝罪してきました。義両親の温かさに胸が熱くなりました。
それからしばらくしたある日の夕食の時間。食卓には私が作った食事が並んでいます。ロクは相変わらず遊び食べをしていて、私はウンザリ。ロクが椅子から立ち上がり、おもちゃの車を走らせはじめます。するとケンジがすっと立ち上がりました。
ケンジはおもちゃの車を片付けて、ロクを食卓に連れてきました。私が茫然と見つめていると、ケンジが気まずそうにしています。さらには、冷めてしまった私の食事をレンジで温め直してくれたのです。私は驚きと戸惑いで何も言えなくなりました。ケンジはロクに食事をさせながら、私に言いました。「食べながらでいいから聞いてくれる？」
義実家での一件からしばらくして、ケンジの態度が明らかに変わりました。
食事中にロクがぐずると、私の代わりにロクをなだめ、私の食事を温め直しはじめたのです。
私は驚きながらも態度が変わった理由を尋ねると、「両親に何度も叱られてようやく理解した」と正直に打ち明けてくれました。
しかし義両親に言われたからといって、本当に反省しているのでしょうか……？
「もう二度としない」というケンジの反省の弁も、なんだか素直に喜べません。
ケンジの変化はよかったのですが、本当に心から反省しているかどうか、しばらく様子を見ることにしました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
それからしばらくしたある日の夕食の時間。食卓には私が作った食事が並んでいます。ロクは相変わらず遊び食べをしていて、私はウンザリ。ロクが椅子から立ち上がり、おもちゃの車を走らせはじめます。するとケンジがすっと立ち上がりました。
ケンジはおもちゃの車を片付けて、ロクを食卓に連れてきました。私が茫然と見つめていると、ケンジが気まずそうにしています。さらには、冷めてしまった私の食事をレンジで温め直してくれたのです。私は驚きと戸惑いで何も言えなくなりました。ケンジはロクに食事をさせながら、私に言いました。「食べながらでいいから聞いてくれる？」
義実家での一件からしばらくして、ケンジの態度が明らかに変わりました。
食事中にロクがぐずると、私の代わりにロクをなだめ、私の食事を温め直しはじめたのです。
私は驚きながらも態度が変わった理由を尋ねると、「両親に何度も叱られてようやく理解した」と正直に打ち明けてくれました。
しかし義両親に言われたからといって、本当に反省しているのでしょうか……？
「もう二度としない」というケンジの反省の弁も、なんだか素直に喜べません。
ケンジの変化はよかったのですが、本当に心から反省しているかどうか、しばらく様子を見ることにしました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙