◆米女子ゴルフツアー リビエラマヤ・オープン第２日（１日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、９７位で出た渋野日向子（サントリー）は３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算２オーバーの６２位で予選通過を決めた。

前半の５番パー５は２オンに成功してバーディーを奪い、８番パー３は４メートルのパットをしぶとく沈めてパーセーブ。１０番で１つ落としたが、１３番で２メートル強、１６番で１メートル強に寄せて伸ばし、カットライン上の６２位で決勝ラウンド進出を決めた。フェアウェーキープ率６４・２％、パーオン率５５・５％、パット数２７をマークした。

渋野は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「今日は伸ばさないといけなかったので、出だしから攻めたショットはずっと続けられたけど、なかなかパッティングがタッチが合わないというか、打ち切れてない感じが多かったので、惜しいパットも多かった」と振り返った。

ホールアウト時点では、予選通過が決まっていない状況だった。「最後（１８）バーディーが取れてたら予選通過が分かった状態でお昼を迎えられてたから、ちょっともどかしい気持ちではありますけど、まだ明日、あさって（プレー）できるなら久しぶりなので頑張りたい」と話した。

渋野は直近では日本ツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンも含めて出場４試合連続で予選落ちと苦戦が続いたが、日米ツアー通じて５戦ぶりの予選突破を決めた。今大会終了後にリシャッフル（出場優先順位組み直し）を控える中、より多くのポイントを獲得するべく週末に臨む。