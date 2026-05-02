　2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比25ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

844.49ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
817.35ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
790.22ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
771.25ポイント　　1日東証グロース市場250指数現物終値
765.00ポイント　　一目均衡表・転換線
764.80ポイント　　5日移動平均
763.08ポイント　　25日移動平均
747.00ポイント　　2日夜間取引終値
745.27ポイント　　75日移動平均
735.94ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
735.14ポイント　　200日移動平均
732.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
731.00ポイント　　一目均衡表・基準線
721.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
708.81ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
681.67ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース