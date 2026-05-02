2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比25ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



844.49ポイント ボリンジャーバンド3σ

817.35ポイント ボリンジャーバンド2σ

790.22ポイント ボリンジャーバンド1σ

771.25ポイント 1日東証グロース市場250指数現物終値

765.00ポイント 一目均衡表・転換線

764.80ポイント 5日移動平均

763.08ポイント 25日移動平均

747.00ポイント 2日夜間取引終値

745.27ポイント 75日移動平均

735.94ポイント ボリンジャーバンド-1σ

735.14ポイント 200日移動平均

732.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

731.00ポイント 一目均衡表・基準線

721.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

708.81ポイント ボリンジャーバンド2σ

681.67ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース