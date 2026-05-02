グラビアアイドルの西永彩奈（30）が今月いっぱいをもってグラビア活動を卒業することを2日までに自身のSNSで発表した。また、所属事務所も退所することを報告し、今後はフリーランスとして活動すると伝えた。

西永は「ご報告」として「このたび、2026年5月31日をもちまして、グラビアアイドルを卒業し、SPJ Entertainmentを退所することになりました」と報告した。

グラドルを卒業し事務所も退所することに「16歳の頃に社長と出逢ってから、30歳までの14年間。たくさんの経験をさせていただきながら、一人の女性としても大きく成長させてもらいました」と振り返り「いつも温かく見守っていただき、自由に活動させていただけたこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と記した。

また「そして何より、これまで応援してくださった皆さまのおかげで、ここまで続けてくることができました。心からありがとうございます」とファンにも感謝の言葉をつづった。

今後については「フリーランスとして活動いたします」とし「これからも自分らしく、一つひとつのお仕事に向き合いながら頑張っていきます。これからも変わらず応援していただけたら嬉しいです」と伝えた。