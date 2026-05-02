「天心という名前を忘れれば、あの内容になる」――天心戦で井上拓真を突き動かした兄・尚弥の“言葉”　乗り越えた先に待っていた井岡一翔との“審判の日”

天心戦でセコンドにも入っていた尚弥は、拓真の激闘をどう見ていたのか(C)産経新聞社

天心戦は「褒めてあげていい試合」

井上兄弟にとって重要な1日が間近に迫っている。5月2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者の兄・尚弥（大橋）は3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と防衛戦を戦い、WBC世界バンタム級王者の弟・拓真（大橋）は4階級制覇王者である井岡一翔（志成）の挑戦を受ける。

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ヘビー級で時代を作ったウクライナのクリチコ兄弟に、メキシコのマルケス兄弟、アメリカ中量級のチャーロ兄弟など、ボクシングの歴史上で“兄弟王者”が誕生した例は少なからずある。日本でも亀田3兄弟、近年の重岡兄弟などが世界王座に同時君臨したケースはあった。それでも2人の“ブラザーズ”が同じ日にこれほど重大な試合を行った例は過去に類を見ない。そういった点でも、“The Day”と銘打たれた興行には、特別な意味がある。

「前回同様、兄と一緒に出られる凄みを感じながら、東京ドームという他では味わえない異様な空間なので、その空間を楽しみながら戦っていきたい」

今回、井岡という百戦錬磨の難敵を迎え撃つことになった拓真が公開練習で残したコメントからも感慨深さが伝わってきた。

彼の言う“前回”とは2年前の東京ドーム決戦。尚弥がルイス・ネリ（メキシコ）を5回KOで下した興行のアンダーカードで、拓真は石田匠（井岡ボクシングジム）に先制のダウンを奪われながら、逆転の判定勝ちで当時保持していたWBA世界バンタム級王座の防衛を果たしていた。

あれから時は流れ、井岡とのキャリア最大の一戦を前にして、ボクシング界における“格”は一段上がった印象がある。石田戦後、堤聖也（角海老宝石）との激闘に敗れ、一度は世界王座から陥落した拓真だったが、昨年11月、トヨタアリーナ東京で行われたWBC世界同級王座決定戦で那須川天心（帝拳）に3-0の判定勝ちで王者を奪取。

戦前の予想ではやや優位と目されたキックボクシング界の元スーパースターを明白な内容で破った勝利のインパクトは大きかった。それは偉大な兄の陰に隠れてきた感のある弟がついに強烈な輝きを放った瞬間でもあった。

「褒めてあげていい試合ですし、よくやったって言いたいですね。弟にも直接、それは伝えました」

那須川戦の後、実兄としての厳しさと誇らしさが同居したような尚弥の表情も実に印象深かった。