１９６６年から日本テレビ系で放送中の寄席演芸番組「笑点」（日曜・午後５時半）が５月で放送６０周年を迎える。

日本テレビではこれを記念し、同局所有の最も古いアーカイブ映像となる初代司会・立川談志が大喜利の司会を務めている唯一の映像を初公開。その貴重な映像から始まる６０年分の“笑いの点”を凝縮した６０秒の特別映像を２日から地上波ＰＲスポットとして放送開始。また、日テレ公式ＹｏｕＴｕｂｅでも公開した上で５月３１日には１時間半の「６０周年記念生放送」が決まった。

公開された１９６８年３月１０日の映像は当時、番組にもたびたび出演し、縁も深かった桂米丸が亡くなった後に日本テレビに寄贈されたビデオテープに入っていたもの。これまでに確認された中で最も古い放送回の映像で、そこには若き日の談志が「笑点」の半纏（はんてん）をまとい、生き生きと大喜利の司会を務める姿が収められていた。

伝説の落語家が番組の黎明期にどのような空気を作っていたのか―。まさにテレビ史に残る貴重な瞬間の初公開となる。

談志のモノクロ映像から映像は歴代の司会者（五代目三遊亭圓楽、桂歌丸など）の懐かしいカラー映像へ。そして現代の春風亭昇太らレギュラーメンバーへと、笑いのバトンが繋がれていく。この６０秒の映像には出演者たちが生み出してきた「爆笑」はもちろん「照れ笑い」「苦笑」「失笑」、そして「泣き笑い」まで、あらゆる「笑い」の表情が詰め込まれており、６０年の歴史の中で彼らが紡いできた、笑いの総量が込められた映像となっている。

映像の最後には出演者たちの笑顔とともに「さあこれからも、笑って笑って生きましょう。」というメッセージが表示され、「笑点」がこれからも「日本の笑い」を届け続けるという変わらぬ思いを伝えている。

そして、この６０周年を記念したスペシャルな生放送が決定。生放送ならではの緊張感と何が起こるかわからないドキドキ感。公開された映像の最後には、山田隆夫による座布団の全没収に驚く、林家たい平の姿も。生放送では、どのような「くだらなくて、しょうもない、最高の笑い」が生まれるのか、期待が高まる。

◆「笑点」６０周年特別映像はこちらから（２日午前６時公開） 日テレ公式ＹｏｕＴｕｂｅ： ｈｔｔｐｓ：／／ｙｏｕｔｕ．ｂｅ／ＲｎｑｅＲａｈＸＫＺｃ