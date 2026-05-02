「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

世紀の一戦の前日計量が１日、東京・後楽園ホールで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝はリミットの５５．３キロでパスし、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は規定より２００グラム軽い５５．１キロで一発クリアした。また、ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチに臨む王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は１００グラムアンダーの５３．４、日本男子初の５階級制覇に挑む井岡一翔（３７）＝志成＝はリミットの５３．５キロでクリアした。

１３秒にらみ合ったフェースオフ。前日会見で王者と一度も目を合わせず、戦闘ムードを漂わせていた中谷の口角は少しだけ上がっていた。

「感謝の気持ちでいっぱい。ここまで完全に仕上げられたことがすごく幸せで、明日戦えることも幸せ」

計量ではバキバキに仕上がった肉体を見せ、尚弥より２００グラム軽い５５・１キロで一発クリアした。壇上で握手を交わして健闘を誓い合うと、離れた後に中谷は「っしゃー！！」と拳を握って何度も絶叫。会場からは“尚弥コール”に負けじと、“潤人コール”も響き渡った。

「しっかり悔いなく仕上げることができた。あとは明日までリカバリーに集中してやるだけ」と落ち着いたトーンで話しつつ「たくさんのファンの前に立つとエネルギーを感じられる。みんな一丸となってサポートしてくれている。勝利して恩返ししたい」と必勝を誓った。

昨年６月の西田凌佑（六島）戦で初回から猛攻を仕掛ける奇襲戦法を披露したこともあり、試合の立ち上がりに注目が集まるが「（戦術は）ずっとイメージしてきた。明日表現するだけ」と中谷の中ですでに決定。「いろんな意見があると思うけど、歩んできたストーリーを発揮して勝利したい」と気持ちを込めた。３２勝無敗同士の日本人頂上決戦。積み上げてきた全ての結晶を“怪物”が待つリングで爆発させる。