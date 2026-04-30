近年、成年年齢の引き下げやSNSの普及に伴い、若年層を狙った消費者トラブルが深刻化しています。特に進学や就職で環境が激変する春先は、知識や経験の乏しい若者が巧妙な悪質商法の標的となりやすい時期です。ある父娘のケースから、現代の若者が陥りやすい社会的な罠とその対策についてみていきます。

久しぶりの親子団らんだったが…見送りの駅のホームで突きつけられた残酷な現実

佐藤大介さん（50歳・仮名）は、昨年のゴールデンウィーク（GW）に経験した出来事が今も忘れられません。 佐藤さんの月収は約55万円。地方都市で妻と2人の子供に恵まれ、平穏な生活を送ってきました。昨年の春、長女の真由さん（19歳・仮名）が都内の私立大学に合格し、念願の一人暮らしを始めたばかりのことでした。

「娘が東京に行ってから1ヵ月。寂しさはありましたが、GWに帰省すると聞いて、妻と2人で好物を用意して待っていました。久しぶりに会う娘は少し痩せたようにも見えましたが、大学生活の様子を明るく話してくれて。私も安心しきっていたんです」

楽しい時間はあっという間に過ぎ、連休最終日。佐藤さんは真由さんを駅まで送り届けました。改札の手前で「体に気をつけてな」と声をかけた瞬間、それまで笑顔だった真由さんの表情が歪み、大粒の涙が溢れ出したのです。

「突然、私の腕にしがみついて『もう東京に帰りたくない』と泣き叫ぶんです。ただのホームシックだと思い、なだめようとしたのですが、彼女の口から出た言葉は想像もしていない内容でした」

真由さんが震える声で告白したのは、多額の借金を背負わされたという事実でした。 きっかけはSNSで知り合ったインフルエンサーを名乗る人物。都内のカフェに呼び出され、「これからは個人のスキルの時代」「初期投資はすぐに回収できる」と、副業のための高額なコンサルティング契約を迫られたといいます。

「断りきれずに契約してしまい、気がつけば80万円もの負債を抱えていました。娘は、子どものころからコツコツと貯めてきたお年玉やアルバイト代など、なけなしの貯金をかき集めて支払ったそうです」

「自分が騙されたなんて認めたくなかった。パパに合わせる顔がない」と号泣する娘の姿に、佐藤さんは言葉を失いました。

若者を狙う「モノなしマルチ商法」とSNS詐欺の背景

佐藤さんは翌日、娘とともに最寄りの警察署へ向かいました。事情を説明すれば、すぐに解決に向けて動いてもらえるのではないか――そんな期待があったといいます。しかし、対応した警察官から返ってきたのは、予想とは異なる言葉でした。

「現時点では、契約に基づくトラブルの可能性が高く、すぐに刑事事件として扱うのは難しいかもしれません」

いわゆる「民事不介入」という原則です。警察としては相談は受けるものの、返金や契約の取り消しといった問題については、消費生活センターや弁護士への相談を勧められました。

「警察に行けば何とかなると思っていました。でも、そう簡単な話ではなかった。本当に、悔しいですね」

真由さんが巻き込まれたケースは、近年の若年層における典型的な消費者トラブルのひとつです。独立行政法人国民生活センターの報告によると、18歳・19歳の若者からの消費者トラブル相談件数は、成年年齢の引き下げ以降、高い水準で推移しています。

特に顕著なのが「副業・内職」や「投資」を名目としたトラブルです。消費者庁『令和6年版消費者白書』によると、20歳代以下のSNSをきっかけとしたトラブル相談割合は、他の年代に比べて突出して高い傾向にあります。具体的には、SNS上の広告やダイレクトメッセージから「簡単に稼げる」と勧誘され、実体のないノウハウを高額で購入させられる、いわゆる「モノなしマルチ商法」が多く報告されています。

こうした被害を防ぐためには、本人が「うまい話には裏がある」と認識することはもちろん、周囲の家族が「解約（クーリング・オフ）」や「消費者ホットライン（188）」の存在をしっかりと把握しておくことが不可欠です。 成年年齢引き下げにより、18歳以上は親の同意なく契約が可能となりましたが、同時に「未成年者取消権」も行使できなくなります。契約という行為の重みを、改めて教育現場や家庭で議論する必要があるでしょう。