『おぱんちゅうさぎ』などを手掛ける人気クリエーター・『可哀想に！』さんの展覧会『祝 閉店！可哀想に！デパート』展が、神奈川・横浜市でスタートしました。

先月25日にスタートしたのは、『10代女子が選ぶ！人気キャラクターランキング』（マイナビティーンズラボ調べ）で2年連続1位に輝いた『おぱんちゅうさぎ』や、ヨーグルトの妖精『んぽちゃむ』など、SNSで話題になったキャラクターたちを手掛けるクリエーター・『可哀想に！』さんの展覧会です。

展覧会では、精肉店や書店などデパートの売り場を再現。ケーキ店には、“パティシエ逃亡中”の案内など、一風変わったクスッと笑えるような作品が100点以上展示されています。

例えば、トマトしか売っていないちょっと変わった青果店では、店頭に立っている人の名前は『矢佐井食う蔵』さん。アパレル店の洋服のデザイナーは『オヨーフク・キルヨ』さんなど、個性豊かな名前がついたキャラクターがたくさん登場します。

来場者は『可哀想に！』さんの作品の魅力について、「“こんな名前思いつかないな”っていう、“発想”に魅力を感じています」や、「爆笑じゃなくて、歯茎がニヤッと出るような面白さ」と語りました。

『祝 閉店！可哀想に！デパート』展は横浜・スカイビルで7月20日まで開催されています。

（5月1日放送『news every.』より）