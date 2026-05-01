マイクロマガジン社「ことのは文庫」の人気シリーズ「神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル」の広告が、京都市営地下鉄 烏丸線・東西線の一部車両に掲出されている。

「謎解き京都のエフェメラル」は、京都を舞台に心温まる人間模様を描いた泉坂光輝のノスタルジックミステリーシリーズ。4月20日には第5巻『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』が発売されたばかりで、今回の広告はその刊行にあわせた展開となる。掲出期間は5月31日まで。

ことのは文庫公式PV『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』

シリーズ通じて四季折々を描いてきた本作。本棚に並べても目に嬉しい第5巻では京都の街に春が訪れ、主人公ナラと壱弥にも変化が訪れる。

また一部書店の購入特典として、物語をイメージした赤と黒の金魚が両面に描かれた「文香風しおり」（全1種）がプレゼントされるほか、オーガニックポップユニット・marbleによるイメージソング「冬の果て、君の影」も配信されている。

■広告情報『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル』シリーズ広告掲出掲出期間：5月1日～5月31日掲出箇所：京都市営地下鉄 烏丸線・東西線車両（一部車両）※駅係員への問い合わせは不可※新型車両には掲出されない

■書誌情報 『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』 著者：泉坂光輝 イラスト：くろのくろ 価格：803円（税込） 発売日：2026年4月20日 出版社：マイクロマガジン社 特設サイト：https://kotonohabunko.jp/special/ephemeral/「ことのは文庫 イメージソング制作プロジェクト」特設サイト：https://kotonohabunko.jp/special/imagesong/