転生するなら犬猫どっち？　もふもふ愛され小説『生まれ変わるなら犬か猫』刊行

和泉はるの小説『生まれ変わるなら犬か猫』が5月20日に「ことのは文庫」（マイクロマガジン社）より発売される。イラストは秋鷲が手掛け、同日より電子書籍も配信予定。

【画像】どっちに愛されたい？ 『生まれ変わるなら犬か猫』

本作は、子犬と子猫に転生した女子を主人公とする2編で構成された“愛され”物語。【子犬編】では、大雨の日に目覚めると子犬になっていた主人公が、不健康そうなお兄さんに助けられ、激務の彼を散歩へ連れ出して健康的な人生へと導こうと奮闘する。【子猫編】では、異世界で冷静な執事と明るい領主に拾われた子猫の主人公が、その愛らしさでおやしきの人々を虜にしながら、大ピンチに見舞われた旦那様たちを“愛されている猫ならでは”の方法で助ける姿が描かれる。

著者の和泉はるは、小説投稿サイトを中心にハイファンタジーから現代ものまで幅広く手掛けてきた作家。投稿作品「小麦と焼きたてパンの香り」「雪とワルツ」の2作をベースに、新たに一冊の形へとまとめた本書が初の書籍化作品となる。

イラストを担当する秋鷲は、Honey WorksのMVイラストや「プロジェクトセカイ」「にじさんじ」のビジュアルを数多く手掛けてきたイラストレーター。秋葉原国際映画祭2024・海外展開賞を受賞している。電子版の巻末には、秋鷲によるカバー用イラストがそのまま収録される。

あわせて、協力書店限定の購入特典として「特製しおり」（両面1種）のプレゼントも実施される。

（文=リアルサウンド ブック編集部）