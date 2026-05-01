「コミックバンチ」25周年記念原画展「祝祭」開催　25名の漫画家が描き下ろしイラストを展示

新潮社の漫画レーベル「コミックバンチ」25周年を記念した原画展「祝祭」― 25人の漫画家が描く、バンチ25周年 ―（バンチ展）が、6月13日から7月5日まで東京・吉祥寺のGALLERY ZENONで開催される。

参考：コミックバンチ25周年特集

本原画展は、「祝祭」をテーマに、コミックバンチで連載中の25作品の漫画家が描き下ろしたイラスト作品を展示するもの。参加作品は『Artiste』『応天の門』『おひとりさまホテル＆いつかティファニーで朝食を』『怪獣自衛隊＆BTOOOM!』『GANGSTA.』『傾国の仕立て屋 ローズ・ベルタン』『極主夫道』『死役所』『少女終末旅行』『ディノサン』『マグメル深海水族館』『山と食欲と私』など25作品（五十音順）。

あわせて、企画「MY FAVORITE SCENE ～この場面が、描いていて楽しかった～」では、漫画家自身が選んだお気に入りのページを、コメント付きで紹介する。原哲夫、北条司、次原隆二をはじめ、バンチゆかりの作家による記念色紙の展示、コラボカフェ、記念グッズの販売も実施される。

会期中には、『怪獣自衛隊』の井上淳哉、『おひとりさまホテル』のマキヒロチ、『極主夫道』のおおのこうすけによるサイン会も開催。井上は6月14日15時から18時、マキは6月20日17時から18時、おおのは6月21日15時から17時にそれぞれ実施される。サイン対象は、6月9日発売の各最新コミックス（『怪獣自衛隊』23巻、『おひとりさまホテル』9巻、『極主夫道』17巻）となる。

サイン会付き入場券は1,600円（税込、入場料およびコミックス代含む）で、各回50名の事前抽選制。チケットはチケミーにて抽選販売され、応募期間は5月11日23時59分まで。当選発表は5月18日23時59分までに当選者にのみ連絡される。

（リアルサウンド ブック編集部）