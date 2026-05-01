1日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は佐藤謙次（29）、鬼木錬（25）、喜入祥充（30）、甲斐孝太郎（24）、染野輝（24）、髙橋塁（26）、鍬田憲伸（26）、柏田樹（28）の8選手と2026-27シーズンの契約更新を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今シーズンのSVリーグ男子でレギュラーシーズン1位に輝いたサントリー。すでに関田誠大（32）と下川諒（26）、ミドルブロッカーの小野寺太志（30）、アウトサイドヒッターのイゴール・クリュカ（30）の4選手とは来シーズンの契約更新を発表していたなか、新たに8選手とも契約を更新している。

佐藤は青森県出身のミドルブロッカー（MB）で、東海大学を卒業後の2019年にサントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）へ入団。在籍7季目となる今シーズンは、SVリーグ男子のレギュラーシーズン（RS）35試合でベンチ入りし、52得点を挙げた。

鬼木は福岡県出身のMBで、日本体育大学を卒業後の2023年にサントリーサンバーズへ入団。2024年には日本代表へ初選出を果たした。在籍3季目となる今シーズンはチームの主力として多くの試合に出場。SVリーグ男子のRSでは合計で205得点を獲得した。

喜入は大阪府出身のリベロで、早稲田大学を卒業後の2018年にサントリーサンバーズへ入団。チームの副キャプテンを務めた今シーズンはSVリーグ男子のRS21試合でベンチ入りした。

甲斐は宮崎県出身のオポジットで、専修大学を卒業後の2024年にサントリーへ入団。在籍2季目となる今シーズンは、リリーフサーバーとして試合に出場することが多かった。SVリーグ男子のRSでは合計で49得点を獲得している。

染野は茨城県出身のアウトサイドヒッター（OH）で、順天堂大学を卒業後の2024年にサントリーへ入団。今シーズンはヴォレアス北海道へ期限付きレンタル移籍しており、SVリーグ男子のRSでは全44試合でベンチ入りし、254得点を挙げた。

髙橋は京都府出身のOHで、日本大学を卒業後の2022年にサントリーサンバーズへ入団。在籍4季目となる今シーズンはリリーフサーバーとして多くの試合に出場し、SVリーグ男子のRSでは合計で11得点を獲得している。なお、弟の髙橋藍は今シーズン限りでの退団がすでに発表されている。

鍬田は熊本県出身のOHで、中央大学を卒業後の2022年にサントリーサンバーズへ入団。2シーズン在籍した後、2024-25シーズンにはヴォレアスへ期限付きレンタル移籍をした。今シーズンはサントリーに復帰したものの、左足アキレス腱断裂の大ケガで試合出場はなかった。

柏田は宮崎県出身のMBで、専修大学を卒業後の2020年にサントリーサンバーズへ入団。しかし、入団1年目にはサフィルヴァ北海道（現・北海道イエロースターズ）へ、2年目にはヴォレアスへ期限付きレンタル移籍をしており、3年目となる2022年にサントリーへ復帰を果たした。今シーズンはSVリーグ男子のRS40試合でベンチ入りし、21得点を挙げた。

8選手はクラブを通してコメントしている。

■佐藤謙次

「来シーズンもサントリーサンバーズ大阪の一員としてプレーできることを嬉しく思います。来季も自身の成長と面白い試合をお見せできるように頑張ります。引き続き応援よろしくお願いいたします」

■鬼木錬

「来シーズンもサンバーズでプレーできることとても嬉しく思います。さらに成長できるよう頑張っていきますので引き続きご声援よろしくお願いいたします」

■喜入祥充

「いつも多大なるご声援ありがとうございます。この度、サントリーサンバーズ大阪と契約を更新致しました。サントリーサンバーズ大阪歴、最年長者としてチームを鼓舞し、勝利に導けるよう精進してまいります。引き続き、応援の程よろしくお願いいたします」

■甲斐孝太郎

「バレーボールができることに感謝し、自分に与えられた役割を果たし、チームに貢献できるよう頑張ります。次シーズンもサンバーズのご声援よろしくお願いします」

■染野輝

「2026ｰ27シーズンもサンバーズのユニフォームを着てプレーできることを嬉しく思います。SVリーグ優勝、天皇杯優勝を目指して頑張ります！個人としてもチームに貢献できるよう努力していきます！来シーズンもエナジー溢れるサポートをよろしくお願いします」

■髙橋塁

「いつも応援ありがとうございます！2026-27シーズンもサンバーズのユニフォームを着てプレーできる事となり嬉しく思います。バレーボールが出来ることに感謝し、1日1日を大切に過ごして行きたいと思います！これからも楽しみながら、ファンの方々と共にリーグ優勝へ向けて全力で頑張ります！引き続き応援よろしくお願いします」

■鍬田憲伸

「いつもご声援ありがとうございます。今年もサンバーズと契約を更新することになりました。まずは、怪我からコートに戻って来られること、このチームでバレーボールができることに嬉しく思っています。支えてくださったすべての方に感謝しています。ここからは、自分らしく。焦らず。チームのために全力で頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします！」

■柏田樹

「2026-2027シーズンもサントリーサンバーズ大阪でプレーさせて頂くことになりました。熱いプレーでチームを盛り上げられるように頑張ります。支えてくださるファンの皆様に感謝の気持ちを持って来シーズンもプレーします。引き続き熱い声援よろしくお願いします」