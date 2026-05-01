木村大作氏、監督・撮影など5役担当の映画『腹をくくって』製作決定 主演・山崎賢人ら“主役級メインキャスト”8人発表
日本映画界の巨匠・木村大作氏（86）が1日、自ら監督・撮影・企画・脚本・編集の合計5役を担当する映画『腹をくくって』（2027年秋公開）の企画発表記者会見を都内で開き、主演・山崎賢人（崎＝たつさき）をはじめ、松山ケンイチ、松田龍平、古川琴音、北大路欣也、渡辺謙、阿部寛、佐藤浩市ら本作に出演するメインキャスト8人を発表した。
【写真】山崎賢人、松田龍平…出演者が大きく書かれたパネルの前で微笑む木村大作氏
黒澤明監督作品に撮影助手として参加し、以降キャメラマン（撮影監督）として『八甲田山』『鉄道員（ぽっぽや）』、監督としても『劒岳 点の記』『散り椿』など数々の名作を創り続けてきた木村氏。そんな木村氏が、これまでに培った経験と技術の全てを注ぎ込み、9年ぶり4本目の監督作として“本物の日本映画”の製作に乗り出した。
本作『腹をくくって』は、時代小説の名手・山本周五郎氏の短編に着想を得たストーリー。“敵討ち”“暗殺”“決闘”という3つの大きな見どころを配しながら、日本人としての美しく潔い生きざまを描く。
誰もが主役級のキャストをこの場で初めて発表した木村氏は「すごいですよね！ この映画の一番の売りはキャスティングです」と胸を張る。「これだけの人が集まるんですよ！なかなかのもんだと思うんですよね。これが封切ってこけたりしたら日本映画も終わりだよね…自分も終わりだと思っている（笑）」と、ユーモアを交えてプレッシャーも明かしていた。
2028年放送の大河ドラマ『ジョン万』の主演を前に、本作で時代劇の主演を務めることとなった山崎。主演に抜てきした理由を問われると「今やヒットメーカーですが、それだけで選んでいるわけじゃない。2人きりになったことがあるんですが、（山崎が）いい色艶で、姿かたちがすごかった。美しい青年を見たという感じ。ものすごく純真で、純朴で、非常にナイーブで。男の色気、インテリジェンスのある顔をしている」と、山崎の“素の姿”に魅力を感じたそう。「芝居ではなく、素の姿でいい。そのままの彼がいいと思っている」と印象を語った。
また、木村氏は主人公が本作で放つ「腹をくくって」というせりふが入った劇中の一節を紹介しつつ、本作を一言で言うと「宿命と運命を描く映画だ！」と力説。「単なるチャンバラ劇ではない」と自信たっぷりに話した。
木村氏は「この映画をつくるのは遺言のためじゃない。体力の衰えがあるけど、これが最後じゃない。あと2本くらい撮りたいと思っている」とほとばしる映画への熱意も語っていた。
【写真】山崎賢人、松田龍平…出演者が大きく書かれたパネルの前で微笑む木村大作氏
黒澤明監督作品に撮影助手として参加し、以降キャメラマン（撮影監督）として『八甲田山』『鉄道員（ぽっぽや）』、監督としても『劒岳 点の記』『散り椿』など数々の名作を創り続けてきた木村氏。そんな木村氏が、これまでに培った経験と技術の全てを注ぎ込み、9年ぶり4本目の監督作として“本物の日本映画”の製作に乗り出した。
誰もが主役級のキャストをこの場で初めて発表した木村氏は「すごいですよね！ この映画の一番の売りはキャスティングです」と胸を張る。「これだけの人が集まるんですよ！なかなかのもんだと思うんですよね。これが封切ってこけたりしたら日本映画も終わりだよね…自分も終わりだと思っている（笑）」と、ユーモアを交えてプレッシャーも明かしていた。
2028年放送の大河ドラマ『ジョン万』の主演を前に、本作で時代劇の主演を務めることとなった山崎。主演に抜てきした理由を問われると「今やヒットメーカーですが、それだけで選んでいるわけじゃない。2人きりになったことがあるんですが、（山崎が）いい色艶で、姿かたちがすごかった。美しい青年を見たという感じ。ものすごく純真で、純朴で、非常にナイーブで。男の色気、インテリジェンスのある顔をしている」と、山崎の“素の姿”に魅力を感じたそう。「芝居ではなく、素の姿でいい。そのままの彼がいいと思っている」と印象を語った。
また、木村氏は主人公が本作で放つ「腹をくくって」というせりふが入った劇中の一節を紹介しつつ、本作を一言で言うと「宿命と運命を描く映画だ！」と力説。「単なるチャンバラ劇ではない」と自信たっぷりに話した。
木村氏は「この映画をつくるのは遺言のためじゃない。体力の衰えがあるけど、これが最後じゃない。あと2本くらい撮りたいと思っている」とほとばしる映画への熱意も語っていた。