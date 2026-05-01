女優の吉岡里帆（３３）と今田美桜（２９）が１日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」の発売記念イベントに登場した。

２人はジャンボ宝くじのＣＭキャラクターを務めており、宝くじの魅力に吉岡は「夢がいっぱいつまっている。“絶対に当たらない”と思いつつ“でも当たるかも”と心の揺れ動きが宝くじの楽しさ」とワクワク感をアピールした。

宝くじのイベントとあって、トークでは験かつぎなども話題に。吉岡は「年末年始のお礼参りやお墓参りなど節目を大事にしている。“いつも守ってくださってありがとうございます”という気持ちで過ごしている」と日ごろの心がけを告白。一方の今田は「験かつぎすることにドキドキしてしまう。“これをしなかったから”と思うのが怖いので、特別なことはしていません」と“普段通り”を心がけているという。

さらに自身のパワースポットに、吉岡は「自宅」と言い「今年初めて神棚を買って、神棚デビューしました。書斎に置いていますが、そこがパワースポットみたいになり、いい空間ができたと思っています」と明かし、今田は「友だちですね。一緒に時間を過ごしているとパワーをもらう。それが一番」と話していた。