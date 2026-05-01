人気レースクイーンの橘香恋（29）が1日、自身のインスタグラムを更新。ドット柄シャツ姿での“モーニングコール”した。

「おはよう ゴールデンウィークにおでかけしない派です」とつづり、ブラウンのドット柄シャツ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「デジカメ」「水玉」「ドット」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「ますます魅力的でキュートで可愛いですね〜」「おはよう。かわいい」「コーデお似合いで可愛い」「可愛すぎる」「可愛くて綺麗」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。今季はスーパー耐久に参戦の「Hitotsuyama Racing」などでレースアンバサダーを務める。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。