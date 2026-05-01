「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、「イイハナ・ドットコム」で販売中の母の日ギフト、絵本のようなボックスに入っているプリザーブドフラワー「花の絵本／くまのプーさん」を紹介をします☆

【母の日ギフト2026】イイハナ・ドットコム ディズニー「花の絵本／くまのプーさん」プリザーブドフラワー

価格：8,800円（税込）

送料：550円（税込）

花材：

プリザーブドフラワー：バラ、ミニバラ、カーネーション、千日紅、小花

ドライフラワー：ファラリス

アートフラワー：アジサイ、小花、グリーン

資材：オリジナルBOOK型ボックス、お手入れ説明付き

サイズ：奥行き約15.2cm、幅約10cm、長さ約6cm（寝かせた状態）

販売店舗：イイハナ・ドットコム

まるで絵本のようなボックスの蓋を開くと、目に飛び込んでくるのはかわいい「くまのプーさん」のアートと明るい花々。

「くまのプーさん」の大好物であるハチミツや、明るい森の陽だまりをイメージした、イエローとオレンジのバラをメインに仕立てられたプリザーブドフラワーアレンジメントです！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ボックスを開けた瞬間、明るいビタミンカラーのお花が飛び出します。

色あせることなく咲き続けるプリザーブドフラワーを使用しているため、お手入れ不要で長く楽しめるのも魅力的☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ブック型のパッケージには、「くまのプーさん」と仲間の「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」が森で過ごす穏やかな様子が描かれています。

かわいい表情に優しいタッチのアートで、見ているだけでほっこり！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「See the GOOD in all things（すべてのものの中にある『良いこと』を見つけよう）」というメッセージが添えられており、飾るたびに前向きな気持ちを運んでくれます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

背面までこだわったチャーミングな「くまのプーさん」デザインは、お部屋を彩るインテリアフラワーとして、思い出とともに長く飾れます。

物語の1ページを開くような、ワクワクと癒やしの贈り物☆

プリザーブドフラワー「花の絵本／くまのプーさん」は、イイハナ・ドットコムで販売中です。

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