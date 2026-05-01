お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上の妻・いとくとら（いくら）が１日、インスタグラムで男女の双子を出産したことを報告した。

いとくとら（いくら）は「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と報告し「２人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第１子女の子は２７００ｇ越え、第２子の男の子は３０００ｇ越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！誰かさんの遺伝かしら、、、」と合計５７００グラムという大きさだったという。

生まれてすぐ「お姉ちゃんは保育器に、弟君はＮＩＣＵに入りましたが、２人とも経過は順調でお姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています」と報告。弟もＮＩＣＵ退院に向け「頑張っています」ともつづった。

出産までは「妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのＭＦＩＣＵ入院を経ての出産」と何度も危機があったようで入院してから１カ月半以上帰宅できていないという。

体調も安定しなかったことから「無事生まれてからのご報告とさせていただきました」と理解を求め「帝王切開での出産だったのですが、今は体の痛さに驚きビビりながら少しずつ育児を始めています」と現状を報告。支えてくれた医療従事者や友人、家族にも感謝し「一気に２人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそうですが、今後ともどうぞよろしくお願いします」と結んでいた。

村上といとくとら（いくら）は２２年７月に結婚した。