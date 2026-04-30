辻希美、高1長男の弁当を披露「豚汁入れてみた」 タコさんウインナーも
タレントの辻希美が30日、インスタグラムを更新。高校1年生の長男のために作った弁当を公開した。
【写真】おいしそう！ 辻希美手作り豚汁付きお弁当
辻は「今日のお弁当」とつづり、「スープジャー買って豚汁入れてみた」とコメント。投稿された写真には、ご飯の上に焼き肉や卵焼き、ウインナーなどが彩りよく詰められた弁当に加え、スープジャーに入った豚汁、さらにデザートのフルーツが添えられている。
弁当にはタコ型のウインナーやバランスよく配置されたおかずが並び、見た目にも工夫が凝らされている。
また辻は「今日は気圧なのか朝から頭痛とめまいと耳の調子が悪く不調」と体調についても明かし、「みんなも気をつけてね」と呼びかけている。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）
【写真】おいしそう！ 辻希美手作り豚汁付きお弁当
辻は「今日のお弁当」とつづり、「スープジャー買って豚汁入れてみた」とコメント。投稿された写真には、ご飯の上に焼き肉や卵焼き、ウインナーなどが彩りよく詰められた弁当に加え、スープジャーに入った豚汁、さらにデザートのフルーツが添えられている。
弁当にはタコ型のウインナーやバランスよく配置されたおかずが並び、見た目にも工夫が凝らされている。
また辻は「今日は気圧なのか朝から頭痛とめまいと耳の調子が悪く不調」と体調についても明かし、「みんなも気をつけてね」と呼びかけている。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）