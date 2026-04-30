マンUやイングランド代表で躍動…40歳アシュリー・ヤングが現役引退「キャリアで達成したすべてを誇りに思う」

マンUやイングランド代表で躍動…40歳アシュリー・ヤングが現役引退「キャリアで達成したすべてを誇りに思う」