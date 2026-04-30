ホロライブ・雪花ラミィ、同期の“香り”を抜き打ちチェック「おばあちゃんの家のタンスみたい」
「ホロライブ」所属VTuberの雪花ラミィさんが、30日までに自身のチャンネルで、同期の桃鈴ねねさん・獅白ぼたんさん・尾丸ポルカさんとコラボ配信を実施。みんなの頭の香りを確認し感想を語った。
【動画】ホロライブ・雪花ラミィさんが同期の香りをチェック（59：20ごろ）
29日に配信された「【３D配信】ねぽらぼでお菓子パーティー！はしゃいじゃうぞっ！！【ねぽらぼ／ホロライブ】」のラストでは、ラミィさんが3人の頭皮の匂いを抜き打ちでチェック。ねねさんは「甘いシャンプーの匂い」、ぼたんさんは「爽やかなシャンプーの匂い」という感想になり、なぜかラストのポルカさんには「臭くないけど一番生きてる匂いがする」と少し言葉を濁した。この感想が気になったのか、ねねさんもポルカさんの香りをかいでみると、香りは「おばあちゃんの家のタンスみたい」らしい。
これにはポルカさんも「ねぇーもう嫌だぁ！」とショック。ちなみにラミィさんの香りは、ぼたんさん曰く「ラミィちゃんの家の匂いがする」とのことだった。
お互いの頭の香りをかぐシーンにファンからは「正直すぎやw」「落ち着く匂いってこと？」「てぇてぇ助かる」「今日一面白い」などのコメントが流れている。
引用：YouTubeチャンネル「Lamy Ch. 雪花ラミィ」
【動画】ホロライブ・雪花ラミィさんが同期の香りをチェック（59：20ごろ）
29日に配信された「【３D配信】ねぽらぼでお菓子パーティー！はしゃいじゃうぞっ！！【ねぽらぼ／ホロライブ】」のラストでは、ラミィさんが3人の頭皮の匂いを抜き打ちでチェック。ねねさんは「甘いシャンプーの匂い」、ぼたんさんは「爽やかなシャンプーの匂い」という感想になり、なぜかラストのポルカさんには「臭くないけど一番生きてる匂いがする」と少し言葉を濁した。この感想が気になったのか、ねねさんもポルカさんの香りをかいでみると、香りは「おばあちゃんの家のタンスみたい」らしい。
これにはポルカさんも「ねぇーもう嫌だぁ！」とショック。ちなみにラミィさんの香りは、ぼたんさん曰く「ラミィちゃんの家の匂いがする」とのことだった。
お互いの頭の香りをかぐシーンにファンからは「正直すぎやw」「落ち着く匂いってこと？」「てぇてぇ助かる」「今日一面白い」などのコメントが流れている。
引用：YouTubeチャンネル「Lamy Ch. 雪花ラミィ」