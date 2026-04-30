「リュックを下ろす必要がなくなる」 水筒をサッと取れる『マムート』の外づけホルダーが便利
暖かくなり、外出中にノドの渇きを潤したくなる時期になってきた。ペットボトルや水筒を持ち歩く人も多いが、手に持つと邪魔になり、リュックにしまうと取り出しにくいという悩みもある。そうした中で注目されているのが、『マムート』の『リチウム アドオン ボトルホルダー』だ。
【写真】1Lサイズまでのペットボトルや水筒を固定して持ち運べる『マムート』のボトルホルダー
■『マムート』の外づけボトルホルダーで「子供との公園遊びもテーマパークで1日中満喫しても快適」に！
【商品の特徴】
・リュックのショルダーベルトに装着可能な巻きつけタイプのホルダー。
・重量約47gの超軽量だから肩や腕に負担がかかりにくい。
・1Lサイズまでのペットボトルや水筒を固定して持ち運べる。
・簡単にサイズ調整して装着できるバックルと面ファスナー、ドローコードつき。
・カラー展開が豊富。お気に入りのカラーが見つかる。
・ループにカラビナを通せば、ショルダーバッグ、トートバッグにも対応。
ブランドを象徴するマンモスマークをフロントに配置したかわいらしい見た目の『リチウム アドオン ボトルホルダー』。
街中でマンモスマークがプリントされたウェアやリュックを見かける機会も増えており、幅広い世代から支持を集めている。
人気商品ゆえに品薄の場合もあるが、ブラックのほか、グレー、レッド、ブルー系など豊富に展開。コーディネートに合わせてカラーを選んでもいいだろう。
機能面では、簡単にリュックなどに外づけできるのが最大のポイントだ。
面ファスナーと、その外側にあるバックルでボトルを固定。1Lまでのボトルなら、大きさに合わせてサイズ調整が可能だ。
実際に試してみたところ、直径6cmの500mLの水筒はもちろん、直径約8cmの1Lのボトルもスムーズに巻きつけられる。さらに、本体上部のドローコードで締めれば、ぐらつきを抑えられるので、移動中も気にならないだろう。
■リュックに装着した結果は？
早速、リュックのショルダーベルトに装着して使ってみた。
肩の位置にボトルがくるので、視界に入りやすく安心感がある。
ホルダーから取り出すには、上部のゴムを外すだけ。片手でもスムーズに外せるので、歩きながらでもストレスにならない。
いちいちバッグを下ろす手間が省けるのが魅力に感じる。
特に、公園で子供と遊んだり、一日中テーマパークを満喫したりなど、長時間屋外にいる日は快適だった。
■カラビナを使えばショルダーバッグにも取りつけ可能
本体のループにカラビナを通せば、リュック以外でもホルダーを簡単に装着できる。
肩に掛けたショルダーバッグにつけると、身体への圧迫感が少ない。
荷物が最小限でリュックを使うほどでもない時には、こちらのスタイルがいいだろう。
■欠かせない水分補給の「救世主」
『マムート』の『リチウム アドオン ボトルホルダー』があれば、飲みたい時にサッと手に取れる快適さを叶えてくれる。
これから気温が高くなり、喉の渇きを潤すのに欠かせない水分補給を諦めずに済む、まさに救世主のような存在だ。
見た目はシンプルだが、ユーザーの動きを考え抜いた結果から生まれた商品なのだろう。これからの季節、外出時の水分補給をより快適にしてくれそうだ。
【購入者の口コミ】
・飲み物を素早く手に取れて本当に便利だ。
・生地がとてもしっかりしている。登山中、頻繁に水分補給するが、ホルダーがよれることがない。
・逆さまにしてもボトルが落ちない。数あるホルダーの中でも最適解と言える。
・プレゼントしたら喜んでもらえた。
【写真】1Lサイズまでのペットボトルや水筒を固定して持ち運べる『マムート』のボトルホルダー
■『マムート』の外づけボトルホルダーで「子供との公園遊びもテーマパークで1日中満喫しても快適」に！
【商品の特徴】
・リュックのショルダーベルトに装着可能な巻きつけタイプのホルダー。
・重量約47gの超軽量だから肩や腕に負担がかかりにくい。
・1Lサイズまでのペットボトルや水筒を固定して持ち運べる。
・簡単にサイズ調整して装着できるバックルと面ファスナー、ドローコードつき。
・カラー展開が豊富。お気に入りのカラーが見つかる。
・ループにカラビナを通せば、ショルダーバッグ、トートバッグにも対応。
街中でマンモスマークがプリントされたウェアやリュックを見かける機会も増えており、幅広い世代から支持を集めている。
人気商品ゆえに品薄の場合もあるが、ブラックのほか、グレー、レッド、ブルー系など豊富に展開。コーディネートに合わせてカラーを選んでもいいだろう。
機能面では、簡単にリュックなどに外づけできるのが最大のポイントだ。
面ファスナーと、その外側にあるバックルでボトルを固定。1Lまでのボトルなら、大きさに合わせてサイズ調整が可能だ。
実際に試してみたところ、直径6cmの500mLの水筒はもちろん、直径約8cmの1Lのボトルもスムーズに巻きつけられる。さらに、本体上部のドローコードで締めれば、ぐらつきを抑えられるので、移動中も気にならないだろう。
■リュックに装着した結果は？
早速、リュックのショルダーベルトに装着して使ってみた。
肩の位置にボトルがくるので、視界に入りやすく安心感がある。
ホルダーから取り出すには、上部のゴムを外すだけ。片手でもスムーズに外せるので、歩きながらでもストレスにならない。
いちいちバッグを下ろす手間が省けるのが魅力に感じる。
特に、公園で子供と遊んだり、一日中テーマパークを満喫したりなど、長時間屋外にいる日は快適だった。
■カラビナを使えばショルダーバッグにも取りつけ可能
本体のループにカラビナを通せば、リュック以外でもホルダーを簡単に装着できる。
肩に掛けたショルダーバッグにつけると、身体への圧迫感が少ない。
荷物が最小限でリュックを使うほどでもない時には、こちらのスタイルがいいだろう。
■欠かせない水分補給の「救世主」
『マムート』の『リチウム アドオン ボトルホルダー』があれば、飲みたい時にサッと手に取れる快適さを叶えてくれる。
これから気温が高くなり、喉の渇きを潤すのに欠かせない水分補給を諦めずに済む、まさに救世主のような存在だ。
見た目はシンプルだが、ユーザーの動きを考え抜いた結果から生まれた商品なのだろう。これからの季節、外出時の水分補給をより快適にしてくれそうだ。
【購入者の口コミ】
・飲み物を素早く手に取れて本当に便利だ。
・生地がとてもしっかりしている。登山中、頻繁に水分補給するが、ホルダーがよれることがない。
・逆さまにしてもボトルが落ちない。数あるホルダーの中でも最適解と言える。
・プレゼントしたら喜んでもらえた。