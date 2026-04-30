◆スイートピーＳ（５月２日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にオークス優先出走権）＝４月３０日、美浦トレセン

オークストライアルのスイートピーＳ（５月２日、東京）に出走するドナルンバ（牝３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父サトノアラジン）は、堅実な末脚を繰り出して自己条件で連続２着。惜敗続きに終止符を打ち、本番への最終切符をつかむ。

絶対に負けられない。前走は勝ち馬を半馬身つかまえきれず、２走前は一度は先頭に立ったが、勝者の強襲に遭い２勝目をつかむことができなかった。それでも３着以下にはそれぞれ１馬身半、２馬身半差の決定的な差。上原佑調教師は「ここ２戦は相手も強かったです」と悲観はせず、「左回り、東京の方が合うと思っていたのでここは期待したい。能力は高いです」と舞台替わりでの巻き返しに期待を込めた。

２９日の最終追い切りでは重賞ウィナーのニシノティアモの胸を借り、美浦・Ｗコースで非凡な加速力で併入を果たした。「順調ですね。追い切りもよかったです」とトレーナー。ダービーには４頭出しを予定する新進気鋭の上原佑厩舎からまた１頭、Ｇ１ロードを切り開くか。