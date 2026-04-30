「社民党を壊そうとする、あらゆる勢力と戦います！」

4月29日に都内で行われた社民党の党大会でこう述べたのは、党首の福島瑞穂氏（70）。憲法改正に抗う護憲派は国家権力からの「総攻撃」を受けているとし、福島氏は「社民党も例外ではない」と危機感をあらわにした。

党大会には、立憲民主党の田名部匡代幹事長（56）、共産党の田村智子委員長（60）など野党幹部も来賓として出席し、「命を守る、暮らしを守る、この方向性は一致していると思います」（田名部氏）、「社民党が必要です！」（田村氏）などと共闘の意思を示した。

いっぽう、同じく来賓として出席した全国労働組合連絡協議会（全労協）の渡辺洋議長からは、苦言が飛び出す異例の事態に。渡辺氏が問題視したのは、4月初旬の党首選で、敗れた対立候補の大椿裕子前参院議員（52）に発言の機会を与えなかった党の対応がSNSで問題視されたこと、そして、3月16日に沖縄・辺野古沖で船2隻が転覆し、平和学習中だった同志社国際高校（京都）の女子生徒と、船長の2人が死亡した事故をめぐる、社民党幹部の言動だった。

「事故後の3月19日に国会前で行われたデモで、当時の社民党幹事長・服部良一氏（76）がスピーチを行いました。その際、服部氏は事故の犠牲者を悼みつつ、普天間基地の移設工事が長期化している現状と事故を結びつけ、『辺野古の新基地建設をいつまでも続けるのが悪い』『埋め立てるのが悪い。こんなことをしなければ事故は起きなかった』と発言。SNSでは、事故の発生は学校側や船を運航していた市民団体の安全管理が問題であるとし、服部氏の発言には“他責ではないか”など批判が噴出しました」（政治部記者）

渡辺氏は来賓の挨拶で、服部氏の発言を念頭に、「犠牲者への哀悼が述べられていたものの、事故は基地の存在が招いたと言わんばかりのものでした」とコメント。続けて、「たしかに基地の存在は危険だったかもしれない。しかし、であるならば、その危険な場所に子どもを連れて行った大人たちの判断の甘さこそ、問われなければならないのではないでしょうか」と訴えた。

さらに、「これはどう見ても海難事故であり、事故の責任はひとえにボートの運営主体にあります」と指摘し、「反基地運動がいかに正義であっても、その責任は軽減されてはならない。そうした自覚があまりにも希薄ではないかと思わざるを得ません」とも主張した。会場では「そうだ！」「よく言った！」との声が上がるなか、渡辺氏は「御党の奮闘、再起に期待を申し上げます」と締めくくった。

共闘するパートナーから飛び出した厳しい意見。大椿氏は29日にFacebookで、渡辺氏の発言について《この重みを考えなければなりません》と綴った。いっぽう、党首の福島氏は辺野古事故をめぐる服部氏の発言に真摯に向き合っているかというと--。

少なくとも近ごろの福島氏のは発言からは、そのような姿勢が垣間見えることはない。

「福島氏は4月1日の会見で、デモにおける服部氏の発言について問われたものの、“コメントする立場にはない”としてすぐに回答を切り上げ。党首としての意見を求められても、“別にコメントする立場にありません”“詳細をあまり知りませんし、報道ベースでは分かっておりますが、議論をしたりしておりませんので、コメントは差し控えます”と詳細に語ることを避けました。さらに22日の会見でも、“なぜ幹事長と話をしなかったのか、忙しかったからか”と尋ねられた際にも、福島氏は“特に理由はありません”と語るなど、服部氏の発言に真摯に向き合っているとは思えない対応を続けました」（前出・政治部記者）

そして、今回の党大会後の記者会見でも、全国紙の記者から、渡辺氏の来賓あいさつに対する受け止めを問われた福島氏。辺野古事故をめぐる具体的な見解が出て来るのかと思いきや、福島氏は以下のように答えるのみだった。

「来賓の方の挨拶ですから、それはそれとして受け止めて、また、知らない仲というより親しいので、また色々思いとか、お話をしていきたいと思います」

さらに、同じ記者から「まだ言葉のやり取りをしていないから行き違いを避けたいと？」と問われるも、福島氏は「そうではなく、やっぱり来賓のご挨拶なので、それはそれとして受け止めて、どうしてそう思われるのかとか、いろいろ話をしていきたいと思います」と要領を得ない回答を繰り返した。

党大会では今後の党勢拡大に向けて様々な施策を打ち出した福島氏だったが、問題を放置したままでは、新たなスタートを切ることも難しいのではないだろうか。