元日向坂46松田好花、シースルードレス姿の誕生日ショット公開「透明感爆発」「可愛すぎて福眼」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】元日向坂46の松田好花が4月29日、自身のInstagramを更新。シースルーのドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元坂道アイドル「透明感爆発」シースルードレス姿
松田は「＃松田好花27祭 ありがとうございました！」とつづり、同日に27歳の誕生日を迎えた自身のバースデーイベントの様子を複数枚投稿。淡いグリーンのシースルーロングドレスをまとい、タイル張りの落ち着いた空間で微笑む立ち姿を公開している。「久々に皆さんにお会いできて嬉しかったです」と、イベントの感想を添えて「またすぐ会えますように！」と締めくくっている。
この投稿には「透明感爆発」「リアル妖精さん」「可愛すぎて福眼」「癒されました」「お誕生日おめでとう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元坂道アイドル「透明感爆発」シースルードレス姿
◆松田好花、シースルードレスで上品な佇まい
松田は「＃松田好花27祭 ありがとうございました！」とつづり、同日に27歳の誕生日を迎えた自身のバースデーイベントの様子を複数枚投稿。淡いグリーンのシースルーロングドレスをまとい、タイル張りの落ち着いた空間で微笑む立ち姿を公開している。「久々に皆さんにお会いできて嬉しかったです」と、イベントの感想を添えて「またすぐ会えますように！」と締めくくっている。
◆松田好花の投稿に反響
この投稿には「透明感爆発」「リアル妖精さん」「可愛すぎて福眼」「癒されました」「お誕生日おめでとう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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