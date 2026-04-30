氷川きよし活動再開後初の座長公演、WOWOWで放送・配信
氷川きよしの活動再開後初となる座長公演『氷川きよし特別公演 2026』が、6月30日にWOWOWで放送・配信されることが決定した。
『氷川きよし特別公演 2026』
放送・配信されるのは、1月から4月にかけて全国4都市で開催された同公演のうち、2月5日に東京・明治座で行われた公演の模様。
第一部は、氷川のヒット曲「白雲の城」をモチーフにした芝居『白雲の城』。戦国時代を舞台に、戦嫌いでのんびりした性格の城主の弟・荒木吉継を、氷川が軽妙に演じる。
第二部は『氷川きよしコンサート2026 〜人あるがまま〜』。氷川の原点である演歌を中心に、新曲やロック、ポップスまでを、劇場ならではの特別構成で届ける。
『氷川きよし特別公演 2026』第一部は6月30日15時30分から、第二部は同日17時15分からWOWOWライブで放送、WOWOWオンデマンドで配信。各番組とも放送・配信終了後から30日間のアーカイブ配信がある。
『氷川きよし特別公演 2026』
放送・配信されるのは、1月から4月にかけて全国4都市で開催された同公演のうち、2月5日に東京・明治座で行われた公演の模様。
第一部は、氷川のヒット曲「白雲の城」をモチーフにした芝居『白雲の城』。戦国時代を舞台に、戦嫌いでのんびりした性格の城主の弟・荒木吉継を、氷川が軽妙に演じる。
『氷川きよし特別公演 2026』第一部は6月30日15時30分から、第二部は同日17時15分からWOWOWライブで放送、WOWOWオンデマンドで配信。各番組とも放送・配信終了後から30日間のアーカイブ配信がある。