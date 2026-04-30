3児の母・川崎希、次女の離乳食ストックを公開「愛情たっぷり」「保存方法が丁寧」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの川崎希が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女の離乳食ストックを公開し、話題となっている。
【写真】38歳3児のママタレ「保存方法が丁寧」次女の離乳食ストック
川崎は「グーちゃんの離乳食ストック コツコツ作り置き」とつづり、次女の離乳食の写真を投稿。ラップに包まれ、保存袋に入れられた作り置きには「4／27 野菜だし グーちゃん」「4／25 グーちゃん ほうれん草」と記され、丁寧にストックされている様子が披露されている。
この投稿には「愛情たっぷり」「保存方法が丁寧な離乳食」「素敵なママ」「栄養満点ですね」「優しいごはん」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「保存方法が丁寧」次女の離乳食ストック
◆川崎希、次女の離乳食ストックを公開
川崎は「グーちゃんの離乳食ストック コツコツ作り置き」とつづり、次女の離乳食の写真を投稿。ラップに包まれ、保存袋に入れられた作り置きには「4／27 野菜だし グーちゃん」「4／25 グーちゃん ほうれん草」と記され、丁寧にストックされている様子が披露されている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷり」「保存方法が丁寧な離乳食」「素敵なママ」「栄養満点ですね」「優しいごはん」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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