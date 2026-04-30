NCT WISH、日本でお忍びショッピング？WEGO原宿店を訪問　スペシャルインタビューも「楽しかった」

NCT WISHが「WEGO 2026 SPRING ビジュアルモデル」の就任に伴い、原宿で買い物を楽しんだ。

「WEGO 2026 SPRING」ビジュアルモデルを務めるNCT WISHの新たなビジュアルが、4月18日から全国のWEGO店舗にて展開されている。

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また、今回の取り組みのひとつとして、本日（5月1日）から店内商品を税込5000円以上購入した方にNCT WISHオリジナルデザインのショッピングバッグをプレゼントする。

本ショッピングバッグは、NCT WISHとのコラボレーション商品と同様のロゴを使用し、繰り返し使える素材で仕上げたスペシャルなデザインとなっている。

NCT WISHオリジナルデザインのショッピングバッグ

さらに、「WEGO 2026 SPRING ビジュアルモデル」の就任に伴い、先日NCT WISHがWEGO 1.3.5... 原宿店・WEGO 原宿本店に来店した。店頭や店内に掲出されたビジュアルを見て回りながら、実際に販売されているアイテムを手に取り、撮影とショッピングを楽しんだ。

まずはWEGO 原宿本店のタペストリーにサインを入れ、記念撮影を実施。自身のビジュアルが大きく展開された空間を前に、笑顔で言葉を交わしながら店内を見渡した。さらに、店舗正面の特大ウィンドウ前で6人揃って撮影を行うと、偶然通りがかった人々の視線を集める場面も見られた。

サインをするNCT WISH

続いて地下のWEGO 1.3.5... 原宿店に移動すると、店内BGMとして流れるNCT WISHの楽曲に合わせて時折身体を揺らしながら、リラックスした表情を浮かべるメンバーたち。個人撮影の合間にも、興味深そうに店内の商品をチェックする様子が印象的だった。

ここからは自由にショッピングを楽しむ時間に。リクが「全部買っちゃおうかな」と微笑む中、メンバーはそれぞれ気になるアイテムを手に取りながら店内を巡った。リョウが慎重にアイテムを選ぶ一方で、サクヤは気になったアクセサリーを次々にショッパーへ入れていくなど、それぞれのショッピングスタイルの違いものぞかせる。ユウシはニットキャップをじっくり選び、ジェヒとシオンはバッグやスマートフォンをデコレーションできるカスタムグッズコーナーに興味津々な様子だった。

また、キーリングコーナーでは、それぞれメンバーに似ているキャラクターを探し合いながら盛り上がる場面も。お互いに似合うカラーを教え合ったり、「俺が選んであげるよ！」と小物をセレクトしたりと、自然体のやり取りから仲の良さものぞかせた。

ショッピングを楽しむNCT WISH

最後は店内のロッカーやポスターへのサイン入れも実施。来店の思い出を残し、ストア訪問と撮影を締めくくった。

NCT WISHのインタビューは以下の通り。

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Q.WEGO 2026 SPRINGのビジュアルモデルに選ばれた感想を教えてください。

シオン：シズニ（ファンの総称）の愛のおかげでカッコいいブランドのモデルになれて、本当に嬉しいです。

リク：僕自身、よくWEGOさんに訪れていたので、嬉しいと同時にすごく不思議な気持ちです。

Q.ウィンドウに大きく掲出されたビジュアルや店内のポップ、ポスターなどをご覧になっていかがでしたか？

サクヤ：思ったよりも大きくてビックリしました！多くの人が僕たちの写真を見てくれたら嬉しいなと思っています。

Q.今回、WEGOを訪れてみた感想はいかがでしたか？

ジェヒ：店内が明るくて、見ているだけでも本当に楽しかったです。可愛いキーホルダーがたくさんあって、それを選びました。

Q. ツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH'」を終えて、グループに変化はありましたか？

リョウ：公演数の多いツアーなので、ステージを重ねるごとに、より楽しみながらチームワークを保って活動できていると感じます。

シオン：どんどん成長する姿をお見せできるように今も頑張っているので、これからも応援をよろしくお願いします。

Q.最後に、ファンの皆さんへメッセージをお願いします。

リョウ：シズニの皆さん、いつも応援してくださってありがとうございます！今回、WEGOさんとのコラボレーションで僕たちの新しい一面をお見せできたことを嬉しく思っています。これからも色んな姿をいっぱい見せていくので、ぜひ期待していてください！

レポート・インタビュー：サイトウマサヒロ

写真：TOYOHIRO MATSUSHIMA