TWICE・SANA、“キュートすぎる”新CM名シーン生披露 お気に入りのクリスピーサンドのフレーバー明かす
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが30日、都内で行われた『ハーゲンダッツジャパンクリスピーサンド25周年PR発表会』に登壇した。
【全身ショット】まるで妖精！美脚スラリな白ドレスで登場したSANA
「クリスピーサンド」について「モデルを務めさせていただく以前から好きだった」というSANAは「25周年、おめでとうございます。これからもみんなにたくさんの幸せとご褒美を届けてほしいと思います」と祝福。「抹茶にハマっていまして、今の一番のお気に入りは『ザ・グリーンティー』だと思います」と明かした。
すると、MCの振りで新CMの名シーン「まっちゃ〜！」を生披露。シャッター音が止まらず、SANAは照れ笑いを浮かべていた。
そして、ハーゲンダッツに関するクイズに正解したSANAは、「お仕事中にこんなにご褒美をいただいていいのかなというぐらいとろける気分になりました。頭の中で、さくっ、パリッと言いながら食べました」と幸せをかみしめていた。
イベントでは、SANAが25周年を記念した「クリスピーサンドサプライズ」のコンテンツとして、デジタル上でのオリジナルのクリスピーサンド作りとSNS連動企画「SANAが知らない25のこと」の中からクイズに挑戦した。
【全身ショット】まるで妖精！美脚スラリな白ドレスで登場したSANA
「クリスピーサンド」について「モデルを務めさせていただく以前から好きだった」というSANAは「25周年、おめでとうございます。これからもみんなにたくさんの幸せとご褒美を届けてほしいと思います」と祝福。「抹茶にハマっていまして、今の一番のお気に入りは『ザ・グリーンティー』だと思います」と明かした。
そして、ハーゲンダッツに関するクイズに正解したSANAは、「お仕事中にこんなにご褒美をいただいていいのかなというぐらいとろける気分になりました。頭の中で、さくっ、パリッと言いながら食べました」と幸せをかみしめていた。
イベントでは、SANAが25周年を記念した「クリスピーサンドサプライズ」のコンテンツとして、デジタル上でのオリジナルのクリスピーサンド作りとSNS連動企画「SANAが知らない25のこと」の中からクイズに挑戦した。