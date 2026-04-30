Ｊ１川崎・長谷部監督、ＦＣ東京との前回対戦直後に「絶対に次のアウェーではひっくり返そう」と鼓舞…５・２多摩川クラシコ

Ｊ１川崎は３０日、百年構想リーグの次節、５月２日・ＦＣ東京戦（味スタ）に向けてオンライン取材を行った。２９日の浦和戦は０―２で敗れ、連勝が２で止まった。

長谷部茂利監督は「前半は無失点だったが、自分たちがボールを奪う位置が低かった。押し返せる高さを変えようと、ハーフタイムに改善し、良くなりそうな中で１失点目をしてしまった。苦しい戦いでも盛り返していけそうな中だったので、もったいなかった。同じような形でやられないように」と振り返った。

相手のＦＣ東京とは、３節で対戦し、ホームで１―２で敗れている。「自分たちの流れを少しでも作っていく、そこで取っていく。相手の流れの時に失点を簡単にしないように」と強調。前回、敗れた後には「ロッカールームで『絶対に次のアウェーではひっくり返そうぜ』と話したことを覚えている。メンタル面も大事になる」と見据えた。

ＦＣ東京は東の２位につけ、２トップの一角で出場するＭＦ佐藤龍之介が前節（２９日・柏戦）で２得点など好調を維持する。長谷部監督は「多くのポジションをでき、非常に高いレベルで攻守にわたってプレーできる選手。高いレベルで推移するチームをけん引している一人だと思う。攻守の切り替えが早く、技術もあるので、隙を与えたらやられてしまう。対等に戦えるように、隙を見せないこと」と警戒した。

ＭＦ橘田健人は“多摩川クラシコ”でのリベンジに意欲を示し、「（ＦＣ東京との）前回と、（２９日の）浦和戦も相手に余裕をもってプレーさせてしまった。プレッシャーをかけて自由にプレーさせないようにしたい。このチームのプライドを見せて、勝たないといけない」と言葉に力を込めた。