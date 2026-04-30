加藤和樹が、9月にミニアルバム『SMASH BOX』をリリースすることを発表した。また、5月1日に先行シングル「Chu La Pa Pan!!!」のリリースも決定している。



これらの情報は、4月29日に東京・恵比寿ガーデンホールにて開催されたファンクラブイベント＜THE VOICEFUL WORLD Vol.7 〜20th Anniversary・Laugh & Peace＞にて発表されたもの。先行配信シングル「Chu La Pa Pan!!!」は、同公演で初披露され、20周年イヤーの幕開けに相応しい、ファンキーで軽快なサウンドに乗せたライブチューンとして会場を熱気に包んだ。あわせてYouTubeにてショートムービーも公開となった。

https://youtu.be/5yMtaGIWtOc

ミニアルバム『SMASH BOX』には、加藤和樹が声優として関わってきた作品の音楽作家陣から楽曲提供を受けた楽曲のほか、秋のGIG TOURがさらに楽しみになる楽曲を収録予定だという。



さらに、開催が発表されていた9月のGIGツアーについてもサプライズ発表が行われ、2011年から2013年に活動していた、伊達孝時とのユニット・JOKERとの対バン形式で開催されることが決定した。タイトルは＜Kazuki Kato LIVE TOUR 2026 〜THE Drastics VS JOKER〜＞となり、加藤和樹率いるバンド、THE Drasticsと、盟友・伊達孝時とのユニットであるJOKERが真正面からぶつかり合う、20周年イヤーならではのスペシャルなツアーになるとのことだ。



なお、先行配信シングル「Chu La Pa Pan!!!」リリース日となる5月1日には、発売を記念したスペシャル企画も実施される。20時45分より加藤和樹オフィシャルYouTubeチャンネルにてライブ生配信を行い、21時30分からは29日に行われたライブのセットリストを中心としたAWAラウンジも開催される。

現在、舞台「BACK BEAT」で伝説のバンド・THE BEATLESのジョン・レノン役を務めている加藤和樹は、6月からは全国47都道府県ツアーもスタートする。



写真◎源 賀津己

◾️先行配信「Chu La Pa Pan!!!」

2026年5月1日（金）リリース

配信：https://kato-kazuki.lnk.to/Chu-La-Pa-Pan ▼Pre-add / Pre-save

https://kato-kazuki.lnk.to/Chu-La-Pa-Pan_paps

◾️YouTubeライブ配信、AWAラウンジ

2026年5月1日（金）

・20:45〜「Chu La Pa Pan!!!」リリース記念YouTubeライブ生配信 ・21:30〜22:30

【本人登場】加藤和樹 特集on AWAラウンジ



▼AWAラウンジ 参加URL

https://mf.awa.fm/open_katokazuki_0501_pr

◾️＜Kazuki Kato ROAD TOUR 2026 〜Thank you for coming! 4〜＞

2026年

6月06日(土) 【千葉】 柏 PALOOZA

6月07日(日) 【茨城】 水戸 club SONIC mito

6月10日(水) 【埼玉】 さいたま新都心 HEAVEN’S ROCK VJ-3

6月12日(金) 【大阪】 梅田 Banana Hall

6月13日(土) 【兵庫】 神戸 Harbor Studio

6月14日(日) 【京都】 京都 MUSE

6月18日(木) 【青森】 青森 Quarter

6月20日(土) 【北海道】 札幌 SPiCE

6月21日(日) 【東京】 大手町三井ホール

6月23日(火) 【秋田】 秋田 club SWINDLE

6月24日(水) 【岩手】 盛岡 CLUB CHANGE WAVE

6月26日(金) 【山形】 山形 ミュージック昭和セッション

6月27日(土) 【宮城】 仙台 誰も知らない劇場

6月28日(日) 【福島】 郡山 HIPSHOT JAPAN

7月01日(水) 【徳島】 徳島 club GRINDHOUSE

7月02日(木) 【高知】 高知 X-pt.

7月04日(土) 【愛媛】 松山 キティホール

7月05日(日) 【香川】 高松 DIME

7月08日(水) 【長野】 長野 CLUB JUNK BOX

7月10日(金) 【富山】 富山 MAIRO

7月11日(土) 【石川】 金沢 GOLD CREEK

7月12日(日) 【福井】 福井 CHOP

7月15日(水) 【島根】 松江 AZTiC canova

7月16日(木) 【鳥取】 米子 AZTiC laughs

7月18日(土) 【岡山】 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

7月19日(日) 【広島】 広島 Live space Reed

7月20日(月) 【山口】 周南 LIVE rise SHUNAN

7月29日(水) 【山梨】 甲府 CONVICTION

7月31日(金) 【新潟】 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE

8月01日(土) 【群馬】 高崎 Club JAMMER

8月02日(日) 【栃木】 宇都宮 HEAVEN’S ROCK VJ-2

8月05日(水) 【神奈川】 新横浜 NEW SIDE BEACH

8月08日(土) 【滋賀】 滋賀 U-STONE

8月09日(日) 【和歌山】 和歌山 GATE

8月11日(火) 【奈良】 奈良 EVANS CASTLE HALL

8月12日(水) 【三重】 四日市 CLUB ROOTS

8月14日(金) 【岐阜】 岐阜 CLUB ROOTS

8月15日(土) 【愛知】 名古屋 JAMMIN’

8月16日(日) 【静岡】 浜松 窓枠

8月19日(水) 【熊本】 熊本 B.9 V2

8月20日(木) 【鹿児島】 鹿児島 SR HALL

8月22日(土) 【宮崎】 宮崎 LAZARUS

8月23日(日) 【大分】 大分 DRUM Be-0

8月25日(火) 【佐賀】 佐賀 GEILS

8月26日(水) 【長崎】 長崎 DRUM Be-7

8月28日(金) 【福岡】 福岡 DRUM Be-1

8月29日(土) 【沖縄】 沖縄 Output

◾️＜Kazuki Kato 20th Anniversary Orchestra Concert 2026＞

2026年7月26日（日）東京オペラシティ コンサートホール

15:15 開場 / 16:00 開演

出演：加藤和樹 スペシャルゲスト：真彩希帆

＜チケット＞ S席：12,000 円 A席：10,000 円 U-22席：3,000 円

※全席指定・税込 ※未就学児入場不可

＜一般発売＞ 2026年4月25日（土）10:00〜

◾️＜Kazuki Kato LIVE TOUR 2026 〜THE Drastics VS JOKER〜＞

2026年

9月21日（祝月） 【北海道】 札幌 PENNY LANE 24

9月23日（祝水） 【宮城】 仙台 Rensa

9月26日（土） 【広島】 広島 CLUB QUATTRO

9月27日（日） 【香川】 高松 festhalle

10月01日（木） 【愛知】 名古屋 DIAMOND HALL

10月03日（土） 【福岡】 福岡 DRUM LOGOS

10月05日（月） 【東京】 渋谷 O-EAST

10月08日（木） 【神奈川】 川崎 CLUB CITTA’

10月09日（金） 【大阪】 大阪 GORILLA HALL OSAKA

10月11日（日） 【新潟】 新潟 LOTS



＜チケット＞

自由席（入場整理番号付） 7,700円（税込） ※ドリンク代別途必要

着席指定席（2階） 7,700円（税込）※ドリンク代別途必要【広島・名古屋・福岡・渋谷・川崎・大阪】

＜一般発売＞ 6月20日（土）10:00〜

◾️＜Kazuki Kato 20th Anniversary Special Live “GIG” 2026 -Smash!!-＞

2026年10月16日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

開場 17:30 開演：18:30

＜チケット＞ 指定席 11,000円（税込）

着席指定席（2階）11,000円（税込）

＜一般発売＞ 6月20日（土）10:00〜