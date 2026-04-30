山下美夢有のパワーの源！ テキサス州ヒューストンで楽しんだステーキ、イタリアン&日本料理の数々を大公開
山下美夢有が自身のインスタグラムを更新。「#居酒屋和」「#ヒューストン」「#ごちそうさまでした」とだけ記すと、メジャー大会「シェブロン選手権」に参戦するために滞在していたテキサス州ヒューストンで楽しんだ料理を写真で投稿した。
【写真】大柄な男性キャディよりも大きいサイズ!? 山下美夢有のステーキが話題（全6枚）
最初はベテランキャディのジョン・ベネット氏と人気のステーキハウス「パパスブロス」を訪ねた時の写真。2人の目の前には大きなステーキが置かれており、山下は嬉しそうに笑みを浮かべていた。続いて「居酒屋和」で食べた日本料理を紹介。うどんと寿司のセット、カツカレー、天ぷらや刺身、煮物のセットメニューなどなど。そして最後はイタリアン。目の前にはパスタ、テーブルの真ん中には大きなピザが置かれていた。大会では美味しい料理から得たパワーにも支えられ、3日目を終えて12位タイに浮上したが、最終日に「74」とスコアを伸ばせず、21位タイでフィニッシュした。しかし今季はこれまで8試合に参戦し、トップ10に4回入るなど、7試合で予選を通過。世界ランキングは6位と、日本人選手の中では最上位につけている。投稿を見たファンからは「元気イッパイでニコニコナイス」「食欲旺盛ですね」「Did she finish that steak?（彼女はあのステーキを全部食べたのかい？）」「Let’s gooooo Miyuu and John」などのコメントが寄せられていた。今週、メキシコで開催される大会は欠場。次戦は東海岸のニュージャージー州で5月7日に開幕する「ミズホ・アメリカズオープン」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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