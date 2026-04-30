TBSの日曜劇場「VIVANT」のX（旧ツイッター）など公式SNSが30日に更新され、2日連続の意味深投稿が反響を呼んでいる。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。

この日もコメントはなく、全身黒のタイツを着た、茶髪の男性のようなキャラクターがウインクしているイラストが投稿された。ファンからは「え!!連続でこれは…誰ですかぁーー」「謎キャラが続くなー男性？」「うーん…吉瀬さん？」「なにこれめっちゃ気になる！！」「だれー？」「緑子さんではないことは確実…」「峰不二子っぽい立ち位置なのか、黒崎検査官的なキャラなのか...」などの声が続々。

「VIVANT」を巡っては、29日にも人物のイラストが投稿されて話題に。黒ずくめの服装の人物が手にはワイングラスを持つイラストで、ファンの間では早速“考察”が始まり、「誰？」「新キャラかな？」「薫さんなのか新キャラなのか気になります」「薫さん…じゃない、誰？新キャラ？」などのコメントが届いた。演じる俳優を予想する「杏ちゃんぽい」「シシドカフカ？」「小池栄子さんにしか見えへん」の声もあった。

前作は阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である主人公・乃木憂助（堺）が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語で、緻密に張られた伏線と謎が謎を呼ぶ展開が話題となり、高視聴率をマークした。

今年3月31日には続編を7月から2クール連続で放送すると発表。堺は「ようやくこの日が来たかという想い。2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ（笑い）。全力で受け止めていただければ」とコメントを寄せていた。

続編の物語は前作のラストシーン、乃木の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケ、乃木たちを待ち受ける次なる任務など、新章ではこれまでの謎と謎がつながり、さらに深まっていく。

続編発表後、堺のほか阿部、二階堂、松坂、二宮の新たなビジュアルが公開されている。