昨年、本誌が実施したアンケートによると、「復活してほしい嵐の番組」の第3位に輝いたのが、’08〜’13年放送『ひみつの嵐ちゃん！』（TBS系）だった。同番組で嵐のメンバー5人と共演していた松嶋尚美さん（54）はこう振り返る。「当時から5人は仲がよかったですね。収録の合間に長めの休憩があるときはTBSの社員食堂に5人全員で行くんですよ。『俺、そば食べたい』『あっ、俺も行く』って、よく連れ立って社食にぞろぞろと（笑）