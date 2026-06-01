佐藤隆太（46）が5月31日夜、インスタグラムを更新。妻夫木聡（45）と、2002年（平14）のTBS系ドラマ「木更津キャッツアイ」で共演した、主演の岡田准一（45）と一緒に同日、東京ドームで行われた嵐のラストライブを鑑賞したことを報告した。佐藤は、まずライブTシャツを一緒に着た妻夫木とのツーショットを投稿。「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた5人でした。僕も含め