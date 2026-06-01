名作アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇ゲンドウ役の声優で知られる立木文彦（65）が5月31日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）にゲスト出演。黒歴史を明かした。立木の黒歴史のパネルには「朝まで路上で寝てアフレコ現場に直行」とあった。「アニメの収録終わりって皆さんとお酒飲むのが通例になってたんですよね」と切り出した。「結構楽しく、夜中まで飲んでて記憶がなくなったんですよ。いつの間にか、新