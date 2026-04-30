「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（２９日、有明アリーナ）

Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が現役最終戦で“ムエタイの伝説”ロッタンとフライ級キックボクシング暫定王座決定戦で５回ＴＫＯ勝ちし、最高の形で現役生活に終止符を打った。

昨年３月の対戦では１回８０秒ＫＯ勝ちしていたロッタンは４度ダウンを奪われる完敗の内容に呆然。武尊をたたえた後は涙が止まらず、リングを出た後は、ショックのあまり階段で座り込み、妻のアイーダさんから励まされる様子があった。その後は観衆に頭を下げ、手を合わせて会場を後にした。フェイスブックでは「申し訳ない。とても悲しくてたまらない」とつづった。

ＯＮＥのスター選手として活躍してきたロッタンだが、契約を巡る問題で団体と対立しており、この試合がＯＮＥでの最後の試合となる可能性もある。

ロッタンの姿に「ロッタンも強かった 最高の戦いをありがとう」、「引退する相手にＫＯで負ける これ以上の屈辱はない。この悔しさは一生消えないだろうな」、「泣かないで」との声が寄せられていた。