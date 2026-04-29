◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手が、ハーラートップタイの４勝目を挙げた。広島出身の新人左腕は、カープ打線を相手に６回６安打２失点の粘投。２回にはスクイズを成功させ、プロ初打点もマーク。

初回は３者連続三振と最高の立ち上がり。４回までは走者を出しながら、真っすぐで押す強気の投球で無失点に抑えた。だが、４−０の５回に２死から四球を出すと、連打で２点を返され、なおも２死満塁のピンチを招いた。ここで迎えたのは、昨季のセ・リーグ首位打者の小園。勝負強く厄介な相手だったが、「あんまり考えすぎずに１球１球ミットめがけて投げました」と、二ゴロに仕留めて追加点を許さなかった。

竹丸について杉内俊哉投手チーフコーチは「もったいない点の取られ方はしましたけど、よく粘ってくれましたね。そのあとも次の回も行ってくれたので。９連戦なので１イニングでも長く投げて欲しかったので」と語り「相手もまだ球筋とかもわからない状態なので、勝てるときにしっかり勝つっていう感じですかね」と今後にも期待した。