格闘技イベント「ONE SAMAURAI 1」

格闘技イベント「ONE SAMAURAI 1」が29日に東京・有明アリーナで開催された。メインイベントではONEフライ級キックボクシング暫定世界タイトル戦で武尊（team VASILEUS）とロッタン・ジットムアンノン（タイ）が再戦。これが引退試合となる武尊が5回KO勝ちし、リベンジを果たした。

緊迫の試合は2回に大きく動いた。武尊が左フックでダウンを奪取。ロッタンはスリップをアピールしたが認められなかった。その後、さらに武尊がもう一度ダウンを奪取。ラウンド終了間際に猛ラッシュを見せ、有明アリーナは騒然となった。

3回、4回にも両者は壮絶な打ち合いを見せたが、武尊は最終5回にもダウンを奪取。右ストレートを効かせてコーナーに追い詰め、ラッシュを浴びせて倒した。再開後も攻撃の手を緩めず、最後はレフェリーが試合をストップ。歓喜の涙を流した。

ネット上もこの展開に仰天。Xでは「武尊覚醒してるわ」「すげえええ！！！」「まじ泣きそう」「武尊えぐい！」「やばっ！おめでとう」「とんでもない試合」「涙出た」「主人公すぎだろ」などと驚きと感動の声が続出した。

2025年3月、武尊はロッタンに衝撃の1回KO負け。わずか80秒で敗れる屈辱を味わった。34歳、現役最終戦でこれ以上ないリベンジを果たした。



（THE ANSWER編集部）