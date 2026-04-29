テレビ東京系「一流が目撃！大谷翔平・サッカーＷ杯衝撃の瞬間ランキング 本人と見直したら新発見ＳＰ」が２９日、放送された。

一流アスリートをゲストに招き、驚がくさせられたスポーツの名場面を振り返る。

ランキング方式で発表する「これってＡＩ？人間離れした超人プレー」では、米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏の強肩がランクインした。

野球界以外のトップアスリートたちもイチロー氏の「レーザービーム」に多く投票。元サッカー日本代表の中澤佑二は「どういう肩なんだろう…？」と苦笑しながら脱帽した。

イチロー氏は日米で安打製造機として活躍したレジェンドだが、メジャーリーグ屈指の外野守備でも全米のファンをうならせてきた。

ＶＴＲではメジャー通算１２３捕殺を記録したイチロー氏の「レーザービーム」を公開。目の覚めるようなストライク送球でアウトにされたランナーが状況を飲み込めずに呆然とする様子などが流れた。

ヤクルトやソフトバンクで投手として活躍し、大リーグでもプレーした五十嵐亮太氏は「回転がキレイじゃないとレーザービームにならないんですよ。ボールを捕って、しっかり指先にかかったボールで（外野からの送球が）スーッといく。もう芸術ですよね…」とイチロー氏の強肩に舌を巻いていた。

イチロー氏は日本球界で１９９４年から７年連続首位打者、米マリナーズ移籍後はメジャー１年目の２００１年から首位打者、ア・リーグ最優秀選手、新人王などを獲得。メジャーでも７度の最多安打を記録した一方で、強肩と広い守備範囲でゴールドグラブ賞に１０年連続で選ばれた。